Solana im ETF-Fieber: Morgan-Stanley-Gerücht heizt SOL-Kurs an

Solana steht erneut im Rampenlicht, diesmal nicht wegen Memecoins oder Transaktionsgeschwindigkeit, sondern wegen einer Entwicklung, die stark nach Wall Street klingt. Nach den Berichten über ETF-Einreichungen mit Bezug zu Morgan Stanley reagierte der Markt sofort, denn ein Spot ETF bedeutet vor allem eines: einen deutlich einfacheren, institutionellen Zugang zu SOL, ganz ohne Wallets, Private Keys oder komplizierte Krypto-Infrastruktur.

Institutionelles Interesse als Game-Changer

Solana steht gerade an einer Schwelle, die Bitcoin und Ethereum schon in Etappen erlebt haben: Der Moment, in dem der Zugang für große, regulierte Geldströme einfacher wird. ETFs sind dafür praktisch gebaut. Viele institutionelle Anleger, Pensionskassen, Vermögensverwalter und sogar manche Privatanleger über Broker dürfen oder wollen keine Coins direkt halten.

Ein ETF ist für sie der legale Komfortmodus. Wichtig ist, das nüchtern zu sehen: Institutioneller Zugang bedeutet nicht automatisch sofortige Preisexplosion. Selbst in der Meldung rund um die Einreichungen wird betont, dass Details wie Gebühren oder Starttermine noch nicht feststehen.

Technische Verbesserungen und Real-World-Assets

Solana wirkt aktuell deutlich reifer als noch vor ein paar Jahren. Ein wichtiger Punkt ist die Entwicklung weg vom Single Client Risiko: Ende 2025 wurde offiziell kommuniziert, dass Firedancer auf Mainnet live ist. Mehr Client Vielfalt bedeutet mehr Stabilität, weil nicht mehr alles an einer einzigen Codebasis hängt.

Auch bei der Liquidität gab es klare Signale. Anfang Januar 2026 wurde berichtet, dass insgesamt 750 Millionen USDC auf Solana gemintet wurden, verteilt auf drei Transaktionen. Das ist nicht automatisch bullish, aber es zeigt, dass Kapital auf der Chain aktiv genutzt wird, etwa für Trading, DeFi oder Settlement.

Bitcoin Hyper Presale mit über 30 Millionen Dollar Funding

Bitcoin Hyper positioniert sich als Bitcoin Layer 2 Ansatz, mit dem Anspruch, schnellere Performance als Solana selbst zu liefern. Das ist eine steile Behauptung, aber die Idee dahinter ist klar: Bitcoin L1 für Settlement, eine Real-time SVM L2 für Execution.

Der Presale hat 30,164,878.28 US-Dollar eingesammelt, bei einem Tokenpreis von 0,013535 US-Dollar. Dazu kommt Whale-Aktivität: 2 Whale-Transaktionen kommen zusammen auf 396K, die größte Einzeltransaktion lag bei 53K am 19. November 2025.

