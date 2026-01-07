Pandorum Technologies, ein Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, das eine Plattform der nächsten Generation für programmierbare Geweberegeneration aufbaut, gab heute eine strategische Zusammenarbeit mit dem in Hyderabad ansässigen Unternehmen Nucelion Therapeutics bekannt, einer spezialisierten Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsorganisation (CRDMO), um die Produktionskapazitäten für die exosom-basierte Therapieplattform von Pandorum im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) zu erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260105327742/de/

Diese strategische Zusammenarbeit beruht auf einer gemeinsamen Vision, da sich das Produktportfolio von Pandorum in Richtung klinischer Studien entwickelt. Durch die Nutzung der Produktionskapazitäten von Nucelion Therapeutics unterstützt die Partnerschaft die regionale Versorgung sowie die regulatorische Bereitschaft und stellt damit einen strategischen Schritt nach vorne dar. Darüber hinaus bestätigt sie Indiens zunehmende Fähigkeit, innovative biologische Therapien für den weltweiten Markt zu entwickeln und herzustellen.

"Pandorum baut eine globale Plattform für regenerative Medizin auf, die auf Skalierbarkeit, Konsistenz und Partnerschaft ausgelegt ist", sagte Dr. Tuhin Bhowmick, PhD, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Pandorum Technologies. "Da unsere Programme auf klinische und kommerzielle Meilensteine zusteuern, hat der Aufbau einer robusten, regional abgestimmten Produktionsinfrastruktur strategische Priorität. Nucelion Therapeutics verfügt über fundiertes Know-how in der Herstellung fortschrittlicher Biologika und bietet ein hochwertiges Betriebsumfeld, das gut zu unserer langfristigen Vision passt, Patienten weltweit programmierbare Exosom-Therapien anzubieten."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Pandorum Technologies bei der Entwicklung von Kuragenx, einer innovativen exosombasierten Therapie, die das Potenzial hat, das Behandlungskonzept für Augenerkrankungen zu revolutionieren", sagte Dr. Raghu Malapaka, PhD, CBO, Nucelion Therapeutics. "Unsere fortschrittlichen Fertigungsplattformen und Qualitätssysteme sind auf die Unterstützung komplexer Biologika ausgelegt, und wir freuen uns darauf, die skalierbare Produktion der auf Designer-Exosomen basierenden Produkte von Pandorum für Patienten in der Asien-Pazifik-Region zu ermöglichen."

Dr. Jitendra Kumar, Managing Director, BIRAC, Abteilung für Biotechnologie der indischen Regierung, sagte: "Die strategische Zusammenarbeit von Pandorum und Nucelion zur Herstellung fortschrittlicher Therapeutika sendet ein wichtiges Signal hinsichtlich der Bereitschaft zur Innovation und Produktion in Indien, um den weltweit ungedeckten klinischen Bedarf anzugehen."

Während die aktuellen Programme Verletzungen der Augenoberfläche und entzündliche Hornhauterkrankungen, einschließlich des Stevens-Johnson-Syndroms (SJS) und der neurotrophen Keratitis, umfassen, plant Pandorum die Ausweitung seiner Behandlungsprogramme zur Umkehrung degenerativer Veränderungen der Haut, der Lunge und anderer Organsysteme, die von Entzündungen, Gefäßerkrankungen und Fibrose betroffen sind.

Nucelion Therapeutics ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bharat Biotech, einem der weltweit renommiertesten Unternehmen im Bereich Impfstoffe und Biotechnologie. Das Unternehmen wird umfassende Unterstützung bei der Herstellung bieten, einschließlich Prozess-Scale-up, GMP-konformer Produktion und Qualitätskontrolle von Exosomen in pharmazeutischer Qualität, die aus mesenchymalen Stammzellen in klinischer Qualität gewonnen werden.

Pandorum ist ein Pionier auf dem Gebiet justierbarer Exosomen-Plattformen, die dazu dienen, krankes Gewebe durch die präzise Modulation interzellulärer Kommunikationswege neu zu programmieren. Der Ansatz des Unternehmens beruht auf dem Prinzip, dass Gewebe lernfähige, dynamische biologische Systeme sind und dass die kontrollierte Abgabe biologisch kodierter Signale über speziell entwickelte extrazelluläre Vesikel (Exosomen) die Struktur und Funktion von Geweben bei Erkrankungen wiederherstellen kann, die durch Entzündungen, Fibrose oder den Verlust der Regenerationsfähigkeit verursacht werden können.

Über die proprietäre Plattform von Pandorum: Die proprietäre Plattform ist ein einheitliches, qualitätsorientiertes Entwicklungsframework, das eine mechanistisch interpretierbare Produktgestaltung, eine konsistente Fertigung und eine datengestützte klinische Umsetzung für zahlreiche Gewebeindikationen ermöglicht.

Über Pandorum Technologies: Mit der Integration von Stammzellbiologie, extrazellulärer Vesikelforschung und Gewebezustandsmodellierung zielt Pandorum darauf ab, die regenerative Reprogrammierung von erkranktem Gewebe mit mechanistischer Klarheit, skalierbarer Fertigung und globalem Umsetzungspotenzial zu ermöglichen. https://pandorum.com/

Über Nucelion Therapeutics: Nucelion Therapeutics ist ein spezialisiertes CDMO-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und GMP-konforme Herstellung fortschrittlicher Biologika, einschließlich exosombasierter Therapien, konzentriert. Das Unternehmen arbeitet mit Innovatoren weltweit zusammen, um komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse in hochwertige, skalierbare und zulassungskonforme therapeutische Produkte umzusetzen. https://nucelion.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260105327742/de/

Contacts:

Medienkontakt: Sheela Panicker +91 984 980 9594 enright@enrightpr.com