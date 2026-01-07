© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIMehr Neugeschäft, stabile Margen und strenge Kostendisziplin. Trotz makroökonomischer Unsicherheit liefert das Unternehmen solide Zahlen. Warum Analysten jetzt großes Kurspotenzial sehen.Die Aktie von Grenke bleibt für die Analysten von Warburg Research ein klarer Kauf. Das Kursziel senken sie leicht auf 29,70 Euro, sehen damit aber weiterhin ein Aufwärtspotenzial von rund 90 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Das im Jahr 2025 erzielte Neugeschäft wuchs um 7,8 Prozent auf rund 3,3 Milliarden Euro. Damit traf Grenke die eigene Prognose von 3,2 bis 3,4 Milliarden Euro nahezu punktgenau. Das schwächere vierte Quartal führen die Analysten vor allem auf die angespannte gesamtwirtschaftliche …Den vollständigen Artikel lesen
