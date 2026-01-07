EQS-News: OneStream, Inc. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

OneStream schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Hg für 6,4 Milliarden US-Dollar ab



07.01.2026

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hg wird Mehrheitsaktionär, Minderheitsbeteiligungen von General Atlantic und Tidemark Aktionäre erhalten 24,00 USD pro Aktie in bar Die Transaktion entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der Aktie am 5. Januar 2026 Partnerschaft zur Beschleunigung der KI-Innovation von OneStream und Skalierung für das Büro des CFO BIRMINGHAM, Mich., 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- OneStream, Inc. (Nasdaq: OS) ("OneStream" oder das "Unternehmen"), die führende Finanzmanagement-Plattform für Unternehmen, die die CFO-Organisation durch die Vereinheitlichung der zentralen Finanz- und Betriebsfunktionen (einschließlich Finanzabschluss, Konsolidierung, Berichtswesen, Planung und Prognosen) modernisiert, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme durch Hg, einen führenden Investor in Software-, Dienstleistungs- und Datenunternehmen, bekannt. Die Transaktion, die vollständig in bar abgewickelt wird, bewertet OneStream mit einem Eigenkapitalwert von rund 6,4 Milliarden US-Dollar. Hg wird stimmberechtigter Mehrheitsaktionär von OneStream. General Atlantic, ein führender globaler Investor, wird neben Tidemark, einer führenden Technologie-Investmentfirma, ebenfalls ein bedeutender Minderheitsinvestor sein. Im Rahmen der Vereinbarung erhalten die OneStream-Aktionäre 24,00 US-Dollar pro Aktie in bar. Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 31 % auf den Schlusskurs der OneStream-Aktie am 5. Januar 2026 und einem Aufschlag von 27 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs über den vor diesem Termin liegenden Zeitraum von 30 Handelstagen. Ein von Hg kontrolliertes Unternehmen wird alle ausstehenden Aktien erwerben, einschließlich der Aktien, die sich im Besitz von Investmentfonds befinden, die von KKR, einer führenden globalen Investmentgesellschaft, die auch den Börsengang von OneStream 2024 begleitete, verwaltet werden. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Transaktion wird OneStream ein nicht börsennotiertes Unternehmen (Privately Held Company) sein. Hg wird aus seinem Saturn-Fonds in OneStream investieren. "Der heutige Tag markiert einen entscheidenden Moment für OneStream und unsere Vision, das Betriebssystem für das moderne Finanzwesen zu sein", sagte Tom Shea, CEO von OneStream. "Die CFO-Organisation befindet sich an einem kritischen KI-Wendepunkt, und wir glauben, dass OneStream für diesen Wandel gut positioniert ist. Wir bauen auf unserem starken Wachstumsfundament auf und freuen uns über die Zusammenarbeit mit den Teams von Hg, General Atlantic und Tidemark. Durch diese Partnerschaft sind wir in der Lage, unsere "KI First" Go-to-Market-Strategie deutlich voranzutreiben und unsere KI-Kapazitäten im Finanzbereich zügig auszubauen. Diese Transaktion bietet unseren Aktionären einen unmittelbaren Mehrwert und ist ein Vertrauensbeweis in unsere Strategie, unsere Mitarbeitenden und unser Partner-Ökosystem. Wir freuen uns auf die Möglichkeit, schneller zu agieren, größer zu denken und mehr für unsere zukunftsorientierten Finanzkunden zu leisten." "Angesichts von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar, die bisher in Anbieter von Dienstleistungen für die CFO-Organisation investiert wurden, sehen wir enorme Möglichkeiten für OneStream, da Technologie- und Branchentrends weiterhin steigende Anforderungen an die Finanzteams stellen", sagte Alan Cline, Partner und Head of North America bei Hg. "Um diesem Bedarf gerecht zu werden, ist OneStream mit seiner leistungsstarken KI-Differenzierung, seiner starken globalen Kundenbasis und seiner klaren Vision für die Zukunft des modernen Finanzwesens ein führender Anbieter in diesem Bereich und für die Zukunft außerordentlich gut aufgestellt." "Wir freuen uns, Tom Shea und das OneStream-Team unterstützen zu können", fügte Joe Jefferies, Partner bei Hg, hinzu. "Wir werden uns bemühen, die starke Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur, die für den Erfolg des Unternehmens von zentraler Bedeutung waren, beizubehalten, während wir gleichzeitig die umfassende Erfahrung von Hg bei der Skalierung von Softwareunternehmen einbringen. Dazu gehört die Unterstützung durch unser KI-Team mit über 100 Spezialistinnen und Spezialisten und unterstützenden Partnerschaften sowie durch Hg Catalyst, den von uns entwickelten KI-Inkubator, der die KI-Produktinnovation im gesamten Hg-Portfolio beschleunigen wird." "OneStream revolutioniert das Finanzwesen in Unternehmen mit einer KI-fokussierten, produktübergreifenden Plattform, die dem CFO einen immensen Mehrwert bietet", fügt Jimmy Miele, Managing Director bei General Atlantic, hinzu. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Hg und Tidemark das Wachstum und die Innovation von OneStream zu beschleunigen." "Wir sind unglaublich stolz auf das, was das OneStream-Team im Laufe unserer strategischen Partnerschaft erreicht hat, und auf die Rolle, die es sich als vertrauenswürdiger Partner globaler Unternehmen aufgebaut hat", sagte Dave Welsh, Partner bei KKR und Head of TMT Growth Equity. "Mit einer in seiner Kategorie führenden Plattform und einer klaren Vision für die Zukunft sehen wir eine starke Dynamik für das nächste Kapitel mit Hg, Tidemark und General Atlantic." Einzelheiten zur Transaktion Die Transaktion, die vom Board of Directors von OneStream einstimmig genehmigt wurde, soll vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen werden. KKR hat in seiner Eigenschaft als Inhaber der Mehrheit der Stimmrechte von OneStream der Transaktion zugestimmt. Eine weitere Zustimmung der OneStream-Aktionäre ist nicht erforderlich und wird auch nicht eingeholt. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien der Klasse A von OneStream nicht mehr an einer öffentlichen Börse notiert sein oder gehandelt werden. Tom Shea wird weiterhin als CEO fungieren, ebenso wird das derzeitige Führungsteam unverändert beibehalten. OneStream wird seinen Hauptsitz in Birmingham, Michigan, beibehalten. Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 Das Unternehmen plant, seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 im Februar 2026 zu veröffentlichen. In Anbetracht der heute angekündigten Transaktion wird das Unternehmen voraussichtlich keine entsprechende Telefonkonferenz abhalten. Berater J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater und hat eine Fairness Opinion für OneStream abgegeben; Centerview Partners LLC hat ebenfalls eine Fairness Opinion abgegeben. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, fungiert als Rechtsberater und FGS Global als strategischer Kommunikationsberater von OneStream. Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater, und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungiert als Rechtsberater von Hg. Jones Day fungiert als Rechtsberater von KKR. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungiert als Finanzierungsberater für Hg. Deloitte & Touche LLP übernimmt die finanzielle und steuerliche Prüfung, Bain & Company die kaufmännische und technologische Prüfung und Cruxy & Company die Prüfung der Produktstrategie für Hg. Informationen zu OneStream



OneStream ermöglicht es modernen Finanzteams, über die reine Berichterstattung über vergangene Perioden hinauszugehen und Finance weiterzudenken, indem sie das Unternehmen aktiv in die Zukunft steuern. Als führende Enterprise-Finanzplattform vereint OneStream Finanz- und Betriebsdaten, integriert Künstliche Intelligenz für bessere Entscheidungen und höhere Produktivität und versetzt den CFO in die Lage, zu einem zentralen Treiber von Unternehmensstrategie und -umsetzung zu werden. OneStream bietet eine umfassende, cloudbasierte Plattform zur Modernisierung der CFO-Organisation. Die Digital Finance Cloud von OneStream konsolidiert zentrale Finanz- sowie weitergehende operative Daten und Prozesse und nutzt KI für eine verbesserte Planung und Prognose. Dank einer erweiterbaren Architektur können Kunden neue Lösungen flexibel einführen und weiterentwickeln und so mit den sich wandelnden Anforderungen ihres Unternehmens kontinuierlich Mehrwert schaffen. Mit mehr als 1.700 Kunden - darunter 18 % der Fortune-500-Unternehmen -, einem starken Ökosystem aus Vertriebs-, Implementierungs- und Entwicklungspartnern sowie rund 1.600 Mitarbeitenden verfolgt OneStream die Vision, das Betriebssystem für das moderne Finanzwesen in Unternehmen zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter onestream.com. Informationen zu Hg



Hg ist der führende Investor in europäische und transatlantische Software- und Dienstleistungsunternehmen. Hg unterstützt den Aufbau marktführender Unternehmen, die geschäftskritische Softwareanwendungen oder Workflow-Services bereitstellen, um intelligente Automatisierung für ihre Kunden zu ermöglichen. Hg verfolgt einen aktiven Ansatz zur Wertschöpfung und kombiniert tiefgehende Branchen- und Marktkenntnisse mit erstklassigen operativen Ressourcen, um unternehmerische Führungsteams wirkungsvoll dabei zu unterstützen, nachhaltig erfolgreiche und skalierbare Unternehmen aufzubauen. Mit einem weitreichenden europäischen Netzwerk und einer starken Präsenz in Nordamerika verwaltet Hg ein Vermögen von rund 100 Milliarden US-Dollar und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeitende. Das Portfolio von Hg umfasst über 55 Unternehmen mit einem aggregierten Unternehmenswert von mehr als 185 Milliarden US-Dollar, die zusammen über 130.000 Menschen beschäftigen und ihre Umsätze jährlich konstant um mehr als 20 Prozent steigern. Informationen zu General Atlantic

General Atlantic ist ein führender globaler Investor mit mehr als viereinhalb Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Kapital und strategischer Unterstützung für über 830 Unternehmen im Laufe seiner Firmengeschichte. Gegründet im Jahr 1980, ist General Atlantic bis heute ein engagierter Partner für visionäre Gründerinnen und Gründer sowie Investoren, die dynamische Unternehmen aufbauen und langfristige Werte schaffen wollen. Das Unternehmen nutzt sein langfristig ausgerichtetes Kapital, seine operative Expertise und seine globale Reichweite, um eine diversifizierte Investmentstrategie in den Bereichen Wachstumsaktien, Kredite, Klima und nachhaltige Infrastruktur zu unterstützen. Zum 30. September 2025 verwaltete General Atlantic - über alle Strategien hinweg - ein Vermögen von rund 118 Milliarden US-Dollar und beschäftigte mehr als 900 Fachleute in 20 Ländern und fünf Regionen weltweit. Weitere Informationen über General Atlantic finden Sie auf: www.generalatlantic.com . Informationen zu Tidemark

Tidemark ist eine Wachstumskapitalgesellschaft, deren erklärtes Ziel es ist, Unternehmen beim Gewinnen von Marktanteilen und beim Skalieren ihres Geschäfts zu unterstützen. Getragen wird Tidemark von einer Gemeinschaft aus Investoren, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie operativen Führungskräften, die Ideenreichtum, Wettbewerbsgeist und der Wille, etwas zurückzugeben, verbinden. 10 % seiner Gewinne spendet Tidemark an die eigene Stiftung Tidemark10, um die Gemeinden zu unterstützen, in denen das Unternehmen tätig ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.tidemarkcap.com Kontakt OneStream Kontakt für Investoren

Anne Leschin

VP, Investor Relations and Strategic Finance

OneStream

investors@onestreamsoftware.com Medienkontakt

Victoria Borges

VP, Corporate Communications

OneStream

media@onestreamsoftware.com Hg Medienkontakt

Tom Eckersley

tom.eckersley@hgcapital.com General Atlantic Medienkontakt

Emily Japlon & Sara Widmann

media@generalatlantic.com Zukunftsgerichtete Aussagen



Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 als zukunftsgerichtet bezeichnet werden. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf OneStream beziehen und zukunftsorientiert sind, können Aussagen zu folgenden Punkten enthalten: (i) der Transaktion; (ii) dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; (iii) Erwägungen, die bei der Genehmigung und dem Abschluss der Transaktion berücksichtigt wurden; (iv) erwarteten Vorteilen oder Auswirkungen der Transaktion auf das Geschäft von OneStream; (v) den Erwartungen für OneStream nach dem Abschluss der Transaktion. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Transaktion abgeschlossen wird. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, gehören neben den oben genannten auch: (i) die Möglichkeit, dass die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion nicht erfüllt werden, einschließlich des Risikos, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Durchführung der Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; (ii) das Eintreten eines Ereignisses, einer Veränderung oder eines sonstigen Umstands, der ein Recht zur Beendigung der Transaktion auslösen könnte, einschließlich solcher Umstände, unter denen OneStream zur Zahlung einer Vertragsstrafe an Hg verpflichtet wäre; (iii) mögliche, mit der Transaktion verbundene Störungen der aktuellen Planung, der Geschäftstätigkeit und der Geschäftsbeziehungen von OneStream, einschließlich des Verlusts von Kunden und Mitarbeitenden; (iv) die Höhe der im Zusammenhang mit der Transaktion von OneStream zu tragenden Kosten, Gebühren, Auslagen und sonstigen Aufwendungen; (v) das Risiko von Kursschwankungen der OneStream-Aktie während des Vollzugs der Transaktion sowie eines möglichen Kursrückgangs, falls die Transaktion nicht abgeschlossen wird; (vi) die Bindung von Zeit und Aufmerksamkeit des OneStream-Managements weg von den laufenden Geschäftstätigkeiten und Geschäftsmöglichkeiten; (vii) die Reaktion der Wettbewerber und anderer Marktteilnehmer auf die Transaktion; (viii) mögliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Transaktion; (ix) Ungewissheit hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der Transaktion und der Fähigkeit jeder Partei, die Transaktion zu vollziehen; und (x) andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßigen Berichten, die OneStream bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat, aufgeführt sind, einschließlich OneStreams Jahresabschlusses auf Formular 10-K und der Quartalsabschlüsse auf Formular 10-Q. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf Informationen, die OneStream zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung standen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt OneStream keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände anzupassen, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460755/OneStream_Software_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/onestream-schlieWt-endgultige-vereinbarung-zur-ubernahme-durch-hg-fur-6-4-milliarden-us-dollar-ab-302655570.html



