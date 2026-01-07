© Foto: picture alliance/dpa | Marcus BrandtTrotz Umsatzplus von real 2,4 Prozent im Jahr 2025 bleibt der Einzelhandel unter Druck. Schwache Kauflaune, sinkende Einkommenserwartungen und hohe Sparneigung bremsen die Erwartungen.Trotz Konjunkturflaute hat der deutsche Einzelhandel seinen Umsatz im vergangenen Jahr steigern können. Das statistische Bundesamt teilte am Mittwoch in einer ersten Schätzung mit, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent anstiegen. Real und inflationsbereinigt bleibt davon ein Plus von 2,4 Prozent übrig. Stark dazu beigetragen hat das erste Halbjahr, das durch die laut Branchenkennern vollzogene Umstrukturierung bei Amazon begünstigt wurde. Real konnten die Einnahmen dadurch in den ersten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE