US-Präsident Donald Trump sorgt für ein politisches Beben im Verteidigungssektor. Der Republikaner plant Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe bei US-Rüstungskonzernen komplett zu verbieten. Zudem will er die Managergehälter drastisch kappen. Anleger reagieren deutlich und schicken die Aktienkurse auf eine Talfahrt.Auf seiner Plattform Truth Social feuerte Präsident Donald Trump eine Breitseite gegen die heimische Verteidigungsindustrie ab. Er wirft den Giganten vor die nationale Sicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
