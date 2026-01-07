Die Übernahme wird Ramuddens ehrgeizigen Wachstumsplan in Nordamerika und Europa beschleunigen, der durch starke Infrastrukturinvestitionen unterstützt wird

I Squared Capital, ein weltweit führender Infrastruktur-Investmentmanager, gab heute bekannt, dass er über seinen Flaggschiff-Fonds die Übernahme von Ramudden Global von Fonds vereinbart hat, die von Triton Partners ("Triton"), einem führenden europäischen Investor mit Spezialisierung auf den Mittelstand, beraten werden.

Ramudden Global ist ein international führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Verkehrsmanagement und Infrastruktursicherheit, der die Instandhaltung und Modernisierung wichtiger Verkehrs- und Versorgungsnetze unterstützt. Das Unternehmen betreibt mehr als 190 Depots in 13 Ländern in Europa und Nordamerika und erbringt missionskritische Dienstleistungen, die zur Gewährleistung der Sicherheit, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Kontinuität der Dienstleistungen im Straßen-, Versorgungs- und allgemeinen Infrastrukturbereich beitragen.

Diese Investition unterstreicht das Engagement von I Squared Capital, in wichtige, regulierte Infrastrukturunternehmen zu investieren, die die öffentliche Sicherheit, Mobilität und Wirtschaftstätigkeit unterstützen. Ramudden ist in Märkten tätig, in denen die Nachfrage stabil ist und wächst, und profitiert von engen Geschäftsbeziehungen zu Kunden, die weiterhin stark in die Instandhaltung und Modernisierung alternder Straßen, Verkehrsnetze und Versorgungsinfrastrukturen investieren müssen. Die Nachfrage wird durch immer strengere Sicherheits- und Regulierungsanforderungen für Infrastrukturarbeiten weiter verstärkt, wodurch der Bedarf an professionellen Verkehrsmanagement- und Sicherheitsdienstleistungen steigt. Dank seiner Größe, seiner Spezialausrüstung und seiner umfassenden technischen Erfahrung ist Ramudden in der Lage, diese Dienstleistungen effizient zu erbringen und hohe Renditen zu erzielen.

Ramudden Global wurde von Triton gemeinsam mit den Gründern und dem Management ins Leben gerufen und durch die Übernahme mehrerer Plattformunternehmen gegründet, beginnend mit Ramudden (Schweden) im Dezember 2017, gefolgt von AVS (Deutschland) im Januar 2018, Chevron (Großbritannien) und Fero (Belgien und Niederlande) im April desselben Jahres. Nach den Übernahmen erzielten die Unternehmen einen gemeinsamen Jahresumsatz von rund 280 Millionen Euro (308 Millionen US-Dollar). Die einzelnen Unternehmen wurden 2020 zu einer einzigen Gruppe zusammengeschlossen und entwickelten sich von einem der europäischen Marktführer zur weltweit ersten panatlantischen Plattform, zu der 2024 das kanadische Unternehmen RSG International und 2025 das US-amerikanische Unternehmen Curtin hinzukamen.

Heute entfallen rund zwei Drittel der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf Europa, das verbleibende Drittel verteilt sich auf Kanada und die Vereinigten Staaten. Der gemeinsame Konzernumsatz belief sich im Januar 2026 auf mehr als 1 Milliarde Euro (1,2 Milliarden US-Dollar)1. Die Übernahme durch I Squared wird die nächste Wachstumsphase von Ramudden Global in Nordamerika und Europa unterstützen.

Mohamed El Gazzar, Senior Partner bei I Squared Capital, kommentierte: "Ramudden Global ist einer der klaren Marktführer in seinen wichtigsten Regionen und bietet einen wichtigen Service, der Tausenden von Kunden hilft, strenge und gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsstandards zu erfüllen. Für I Squared ist Ramudden gut positioniert, um von vorhersehbaren, langfristigen Ausgaben und einer hohen wiederkehrenden Nachfrage zu profitieren. Wir freuen uns darauf, mit Ramudden zusammenzuarbeiten, um sein weiteres Wachstum und seine Entwicklung von einem europäischen Marktführer zu einer globalen Infrastruktur-Sicherheitsplattform von Weltklasse zu unterstützen."

Peder Prahl, Gründer und CEO von Triton, sagte: "Wir alle bei Triton möchten den Gründern der Plattform, der Konzernleitung und den qualifizierten Mitarbeitern des Unternehmens für ihre harte Arbeit und ihre Beiträge während unserer Eigentümerschaft sowie für ihre kontinuierlichen Bemühungen beim Aufbau der Zukunft von Ramudden danken. Wir freuen uns, dass wir den Vorstand und das Management dabei unterstützen konnten, die langfristige Vision für Ramudden Global umzusetzen, indem wir die Strategie festgelegt und die Schaffung eines anerkannten europäischen und globalen Marktführers in einer fragmentierten und übersehenen Branche begleitet haben."

Morten Finslo, CEO von Ramudden Global, sagte: "Ramudden Global ist heute gut positioniert, um unsere Präsenz weiter auszubauen, in Innovationen und digitale Lösungen zu investieren und unsere Fähigkeit zu stärken, unseren Kunden in Europa und Nordamerika sichere und zuverlässige Verkehrsmanagementdienste anzubieten. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit I Squared Capital bei dieser Transaktion. Das Unternehmen bringt fundiertes Infrastruktur-Know-how und einen langfristigen Investitionsansatz mit, der gut zu unseren Wachstumsambitionen passt."

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben.

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist ein weltweit führender Infrastrukturinvestor, der Vermögenswerte in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar verwaltet. Wir bauen und skalieren wichtige Infrastrukturunternehmen, die Millionen von Menschen weltweit mit kritischen Dienstleistungen versorgen. Das Portfolio von I Squared umfasst über 90 Unternehmen, die in mehr als 70 Ländern tätig sind und Branchen wie Energie, Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Verkehr, Umwelt und soziale Infrastruktur abdecken. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und beschäftigt über 300 Mitarbeiter in Niederlassungen in Abu Dhabi, London, München, Neu-Delhi, São Paulo, Singapur, Sydney und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter www.isquaredcapital.com.

Über Ramudden Global

Ramudden Global ist einer der führenden internationalen Anbieter von Verkehrsmanagementdiensten (TTM) für kritische Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen liefert End-to-End-Lösungen, die Projektplanung, Bereitstellung von Ressourcen, Einrichtung vor Ort, Projektüberwachung und endgültige Fertigstellung umfassen.

Mit einem Team von über 5.000 Mitarbeitern ist Ramudden bestrebt, bei jedem Projekt höchste Qualität zu liefern und unsere Mission voranzutreiben: Menschen jeden Tag sicher nach Hause zu bringen.

Derzeit ist Ramudden in 13 Ländern in Europa und Nordamerika tätig und betreut einen Kundenstamm von mehr als 10.000 Kunden.

Über Triton

Triton wurde 1997 gegründet und befindet sich im Besitz seiner Partner. Das Unternehmen ist ein führender europäischer Investor, der sich auf den Mittelstand spezialisiert hat. Triton konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen, die in seinen drei Kernbereichen Business Services, Industrial Tech und Healthcare geschäftskritische Güter und Dienstleistungen anbieten.

Triton beschäftigt über 150 Investmentexperten und Wertschöpfungsspezialisten in elf Niederlassungen und investiert anhand von drei sich ergänzenden "Allwetter"-Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument stellt weder eine Beratung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzprodukten dar. Es dient ausschließlich zu Informationszwecken. Investitionen sind mit Risiken verbunden, ein Verlust des Kapitals ist möglich. Die hier beschriebenen spezifischen Investitionen stellen nicht alle von ISQ getroffenen Investitionsentscheidungen dar. Der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die identifizierten und diskutierten Investitionsentscheidungen rentabel waren oder sein werden. Die hierin enthaltenen spezifischen Anlageempfehlungen dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht unbedingt repräsentativ für Investitionen, die in Zukunft getätigt werden.

1 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260107584291/de/

Contacts:

Medien:

I Squared Capital

Sofie Brewis Shelly Hagan

info@isquaredcapital.com

Triton

media@triton-partners.com