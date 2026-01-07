Nach dem furiosen Start ins Jahr 2026 legt die Wall Street eine heftige Vollbremsung hin. US-Präsident Donald Trump sorgt mit seinen Plänen für Immobilien-Investoren und die Rüstungsbranche für Verunsicherung auf dem Parkett. So war der Handelstag bei Dow Jones und Co.Nach einem starken Jahresstart sind die Investoren an den US-Börsen zur Wochenmitte vorsichtiger geworden. Zwar erreichten der Leitindex Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Mittwoch zum Handelsbeginn weitere Rekordmarken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär