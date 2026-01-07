DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 25.096 Punkte

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch haben die Kurse geringfügig nachgegeben. An der Wall Street war es zu kleineren Gewinnmitnahmen gekommen, nachdem Dow-Jones-Index und S&P-500 zunächst noch neue Rekordstände erreicht hatten.

Die Nachrichtenlage war erneut äußerst dünn. Unter den Nebenwerten wurden Payments Group etwa 4 Prozent niedriger getaxt, nachdem das Unternehmen die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe angekündigt hatte. Auf die im November angekündigte Platzierung eigener Aktien will Payments Group nun verzichten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.096 25.122 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 07, 2026 16:28 ET (21:28 GMT)

