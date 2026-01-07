Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, kündigt heute die Markteinführung der beiden 5G-Module RG660QA und RG660QB an, die auf den 5G-Modem-RF-Systemen Qualcomm X85 und X82 basieren. Das RG660QA basiert auf dem Modell X85, das RG660QB auf dem Modell X82. Technische Muster der ersten beiden SKUs der RG660Qx-Serie sind bereits für Kunden verfügbar, Vorproduktionsmuster kommen in Q2 2026 auf den Markt.

Diese auf Vielseitigkeit ausgelegte Modulserie unterstützt eine Vielzahl von 5G-Anwendungsfällen der nächsten Generation, von drahtlosem Breitband für Privathaushalte und Unternehmen bis hin zu mobilem Video, Kameraanwendungen und leistungsstarken mobilen Hotspots. In Indoor-5G-CPEs erschließt sie Premium-Leistung durch die Unterstützung von Wi-Fi 7 in den Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz sowie integriertes Bluetooth, um ein vollständiges Ökosystem vernetzter Geräte zu unterstützen. Mit Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps bietet das RG660Qx die benötigte Hochleistungs-Backbone-Kapazität für ultraschnelle, stabile Heim- und Unternehmensnetzwerke. Außerdem unterstützt das RG660Qx die Leistungsklasse 1, wodurch eine größere Reichweite und höhere Leistung für feste drahtlose Zugangsbereitstellungen möglich sind.

"Mit dem RG660Qx legen wir die Messlatte für die Erwartungen unserer Kunden an ein 5G-Modul höher", so Leo Yao, Product Director bei Quectel Wireless Solutions. "Die auf der leistungsstarken Plattform von Qualcomm Technologies aufbauende RG660Qx-Serie bietet die Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit, die für Anwendungen wie ultraschnellen festen Wireless-Zugang bis hin zu Enterprise- und Consumer-Geräten der nächsten Generation benötigt werden. Da das Design vereinfacht, die Markteinführungszeit verkürzt und ein umfangreiches Ökosystem an Konnektivitätsoptionen unterstützt wird, können unsere Kunden mit dem RG660Qx Innovationen schneller vorantreiben und wirkungsvolle Produkte zuversichtlich auf den Markt bringen."

Beide Module können auch in Verbindung mit speziellen Hochleistungs-Coprozessoren genutzt werden, um 24 TOPS für komplexe On-Device-Computing-Workloads bereitzustellen.

Das RG660QA und das RG660QB wurden entwickelt, um eine außergewöhnliche Downlink-Leistung zu bieten und sie unterstützen fortschrittlichen Multi-Antennen-Empfang mit Konfigurationen von bis zu DL 8Rx bzw. DL 6Rx sowie eine Verbesserung des Uplink-Durchsatzes. Dank dieser verbesserten Empfangsleistung werden ein höherer Datendurchsatz, eine verbesserte Signalqualität und eine zuverlässigere Konnektivität ermöglicht, vor allem in anspruchsvollen Netzwerkumgebungen oder Szenarien mit hoher Mobilität. Durch den Einsatz fortschrittlicher MIMO-Konfigurationen sorgen die Module für eine robuste Hochgeschwindigkeitsleistung für 5G-Anwendungen der nächsten Generation, beispielsweise Festnetz-Funkzugang, Unternehmensnetzwerke und mobiles Breitband mit hoher Kapazität.

Die beiden für Hochgeschwindigkeits-5G-Anwendungen entwickelten Module bieten zudem durch die Option für Satellitenkonnektivität, die durch die NB NTN-Fähigkeit (Narrowband Non-Terrestrial Network) ermöglicht wird, noch mehr Flexibilität. Das RG660QA unterstützt sowohl Dual-SIM-Dual-Standby (DSDS) als auch Dual-SIM-Dual-Active (DSDA). Geräte können somit entweder mit einer SIM-Karte oder mit zwei SIM-Karten gleichzeitig für Anrufe und Daten betrieben werden.

Damit die Aufrüstung vereinfacht wird und für ein optimiertes Gerätedesign ist das Modul Pin-zu-Pin-kompatibel mit der RG650x-Modulserie von Quectel. Da die Module RG660QA und RG660QB dieselben empfohlenen WLAN- und Physical-Layer-Chipsätze wie die RG650x-Serie verwenden, profitieren Kunden von einer vereinfachten Beschaffung und höheren Lieferketteneffizienz.

Das RG660Qx-Modul wird mit verschiedenen kompatiblen Antennen geliefert, um eine schnellere und effizientere Entwicklung sowie eine kürzere Markteinführungszeit zu ermöglichen.

