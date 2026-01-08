Fortschrittliche KI-Geräte, Software und Konzepte treiben Lenovos Vision "Smarter AI for All" voran

Auf der CES 2026 stellte Lenovo eine umfassende Reihe von Innovationen aus seinem breiten Portfolio vor, darunter intelligentere neue persönliche KI-Erlebnisse, einzigartige Proof-of-Concepts und wichtige Updates für seine Gaming-, Mobil-, Verbraucher- und Geschäftsgeräte. Von ThinkPad über ThinkBook, ThinkCentre, Yoga, IdeaPad und Legion bis hin zu Motorola zeigt Lenovo, wie seine Vision "Smarter AI for All" durch anpassungsfähigere Geräte, mutige neue Formfaktoren und KI-Softwareerlebnisse, die sich nahtlos in den Alltag einfügen, zum Leben erweckt wird. Im Mittelpunkt der Präsentation steht die Vorstellung von Lenovo und Motorola Qira, einem neuen Typ von geräteübergreifendem KI-Superagenten, der ein persönliches Umgebungsintelligenzsystem ist.

"Mit Lenovo und Motorola Qira treten wir in eine neue Ära der persönlichen KI ein: eine Ära, die auf die Nutzer zugeschnitten ist, auf Vertrauen basiert und von ihrer Kontrolle geprägt ist", sagte Luca Rossi, Präsident der Intelligent Devices Group von Lenovo. "Auf der CES wird persönliche KI in unserem gesamten Portfolio zum Leben erweckt, von bahnbrechenden Konzepten und neuen Smartphones bis hin zu Gaming-, Verbraucher- und kommerziellen Geräten. Durch die Demokratisierung der KI und die Möglichkeit, einen einzigen KI-Superagenten nahtlos auf vielen Geräten einzusetzen von KI-Laptops über KI-Smartphones bis hin zu agenten-nativen Wearables bieten wir intelligentere KI für alle und machen persönliche KI zu einem leistungsstarken, realen Unterscheidungsmerkmal."

Lenovo Qira: Eine persönliche KI für alle Geräte

Wir stellen Lenovo und Motorola Qira vor, das neue Personal Ambient Intelligence System, das für die Verwendung auf Lenovo- und Motorola-Geräten wie PCs, Smartphones, Tablets und Wearables entwickelt wurde. Es bietet die gleiche einheitliche Intelligenz und erscheint als Lenovo Qira auf Lenovo-Produkten und als Motorola Qira auf Motorola-Produkten, wodurch es die Vision von Lenovo von einer persönlichen KI für mehrere Geräte unterstützt.

Lenovo Qira wurde so konzipiert, dass die Nutzer die volle Kontrolle behalten. Es hilft ihnen, über verschiedene Geräte hinweg in Verbindung zu bleiben, dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, und Unterstützung auf der Grundlage ihrer Anweisungen zu erhalten. Als Ambient-Intelligence-Schicht fungierend, sammelt es im Hintergrund Informationen und Erkenntnisse, um alltägliche Aufgaben, Kreativität und Kommunikation zu unterstützen, während es Eingaben nur dann verarbeitet, wenn die Benutzer dies wünschen, beispielsweise durch Integrationen mit Partnern wie der Expedia Group, die relevante Inhalte anzeigen und Benutzer nahtlos zu Diensten wie Expedia oder Vrbo weiterleiten, wenn sie bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen.

Motorola: Flaggschiff-Smartphones und neue KI-Erlebnisse

Motorola hat sein Premium-Smartphone-Portfolio auf der CES 2026 um neue Flaggschiff-Geräte und limitierte Editionen erweitert, die persönliche KI, fortschrittliche Kamerafunktionen und raffiniertes Design vereinen. Diese neuen Smartphones zeigen, wie KI die Kreativität und alltägliche Erfahrungen verbessern kann und sich gleichzeitig nahtlos in das breitere Ökosystem vernetzter Geräte von Lenovo einfügt.

Motorola gab außerdem einen ersten Einblick in die Konzeptarbeit seines 312 Labs-Teams, das untersucht, wie zukünftige KI-Begleiter in alltäglichen Situationen hilfreichere, kontextbezogene Unterstützung bieten können.

Proof-of-Concept-Innovationen: Mutig die Zukunft erfinden

Lenovo präsentiert eine Reihe von Proof-of-Concept-Innovationen, die einen Einblick in die Zukunft adaptiver Formfaktoren, persönlicher KI und neuer Interaktionsmodelle bieten.

Das Konzept ThinkPad Rollable XD zeigt, wie sich dynamisch erweiterbare Displays an verschiedene Arbeitsmodi und Multitasking-Anforderungen anpassen können.

zeigt, wie sich dynamisch erweiterbare Displays an verschiedene Arbeitsmodi und Multitasking-Anforderungen anpassen können. Das Konzept Lenovo Personal AI Hub (Projekt Kubit) demonstriert ein Edge-Cloud-Gerät mit persönlicher KI, das entwickelt wurde, um dem Benutzer hochleistungsfähige KI auf mehreren Geräten näher zu bringen.

demonstriert ein Edge-Cloud-Gerät mit persönlicher KI, das entwickelt wurde, um dem Benutzer hochleistungsfähige KI auf mehreren Geräten näher zu bringen. Das Konzept Lenovo AI Glasses hebt die freihändige, tragbare Interaktion hervor, die persönliche KI in alltägliche Arbeitsabläufe integriert.

hebt die freihändige, tragbare Interaktion hervor, die persönliche KI in alltägliche Arbeitsabläufe integriert. Projekt Maxwell: Motorola 312 Labs stellt einen tragbaren KI-Begleiter vor, der zeigt, wie eine einzige, kontextsensitive Intelligenz über verschiedene Geräte innerhalb des Lenovo Qira-Ökosystems hinweg funktionieren könnte.

Weitere ausgestellte Konzepte zeigen personalisierte Displays, adaptive Zubehörteile und neue Ansätze für die Interaktion.

Legion Gaming: Leistung und Immersion bis an die Grenzen

Lenovo treibt die Innovation im Gaming-Bereich mit neuen Geräten weiter voran, die mehr Flexibilität, Immersion und Leistung bieten.

Das Konzept Legion Pro Rollable zeigt, wie anpassungsfähige Displays das Wettbewerbs- und Immersionserlebnis beim Gaming verbessern können.

zeigt, wie anpassungsfähige Displays das Wettbewerbs- und Immersionserlebnis beim Gaming verbessern können. Das Legion Go Gen 2 Powered by SteamOS baut auf dem Erfolg von Lenovo im Bereich Handheld-Gaming auf und kombiniert leistungsstarke Performance mit flexiblen Spielmodi.

Lenovo hat außerdem sein Gaming-Sortiment um Updates für Legion- und LOQ-Geräte sowie um neue, auf Gaming ausgerichtete Konzepte erweitert.

Yoga- und IdeaPad-Consumer-PCs mit KI: Kreativität und alltägliche Computerarbeit neu gedacht

Lenovo hat sein Consumer-Portfolio um neue Yoga- und IdeaPad-Geräte erweitert, die Kreativität, Mobilität und alltägliche Computerarbeit näher zusammenbringen. Darüber hinaus wird die Aura Edition Copilot+ PC-Reihe für Verbraucher um einen neuen All-in-One-Desktop erweitert.

Das Ökosystem Yoga Pro 9i Aura Edition bildet zusammen mit dem Yoga Pro 27UD-10-Display und Kopfhörerzubehör das Herzstück des Premium-Angebots von Lenovo für Kreative.

bildet zusammen mit dem Yoga Pro 27UD-10-Display und Kopfhörerzubehör das Herzstück des Premium-Angebots von Lenovo für Kreative. Das Yoga AIO i Aura Edition bringt beeindruckende Grafik und adaptives Design in die Desktop-Kreativität.

bringt beeindruckende Grafik und adaptives Design in die Desktop-Kreativität. Lenovo Smart Connect erweitert die geräteübergreifende Kontinuität auf PCs, Tablets, Smartphones und mehr und ermöglicht so eine nahtlosere Interaktion und alltägliche Arbeitsabläufe innerhalb des Geräte-Ökosystems von Lenovo.

Weitere Ankündigungen umfassen die neuesten Yoga-Laptops, den Yoga Mini-Desktop-Formfaktor und aktualisierte IdeaPad-Laptops.

Kommerzielle KI-Laptops und Desktop-PCs: Intelligentere Technologie für modernes Arbeiten

Für Unternehmen stellte Lenovo neue kommerzielle KI-PCs und -Lösungen vor, die Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit für moderne IT-Umgebungen kombinieren, sowie neue Funktionen und Formfaktoren für die Lenovo Aura Edition Copilot+ PCs.

Die neuesten Modelle ThinkPad X1 Carbon und ThinkPad X1 2-in-1 Aura Edition führen die Premium-Produktreihe von Lenovo für Unternehmen an, zusammen mit dem ThinkPad X9 15p Aura Edition für professionelle Anwender.

führen die Premium-Produktreihe von Lenovo für Unternehmen an, zusammen mit dem für professionelle Anwender. Der ThinkCentre X AIOAura Edition bringt ein einzigartiges modernes Design und intelligente Funktionen auf den Desktop.

Lenovo kündigte außerdem Updates für sein gesamtes kommerzielles Portfolio an, darunter neue ThinkBook-Laptops, ThinkCentre-Desktops und Lösungen zur Unterstützung moderner IT-Umgebungen.

FIFA World Cup 26 Special Editions

Als offizieller Technologiepartner der FIFA stellte Lenovo eine neue Reihe von FIFA World Cup 26 Special-Edition-Geräten aus den Produktreihen ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Legion, Idea und Motorola vor, die sich durch Leistung, Design und globale Konnektivität auszeichnen.

