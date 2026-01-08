EQS-News: KEENON Robotics / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 hat KEENON Robotics, ein weltweit führender Anbieter von Servicerobotern, heute sein neuestes Produkt vorgestellt: den vollständig autonomen Roboter-Rasenmäher KEENMOW. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen seinen humanoiden Roboter XMAN-R1 zusammen mit anderen führenden Servicerobotern und demonstrierte damit umfassende technologische Innovationen und Kommerzialisierungserfolge - von Spezialanwendungen bis hin zu Allzweckgeräten und von gewerblichen bis hin zu privaten Anwendungen. Das neue Highlight, der KEENMOW K1, manövriert in einem simulierten Gartenbereich flexibel um Hindernisse herum und zieht mit seiner hervorragenden Hindernisvermeidung große Aufmerksamkeit auf sich. Diese Funktion basiert auf dem 3D-LiDAR-Vision-Fusionserkennungssystem von KEENMOW. Damit kann das Gerät selbstständig eine hochpräzise 3D-Karte des Gartens erstellen. Es ermöglicht eine grenzenlose, vollständig autonome Navigation und Mähleistung, wobei Hindernisse intelligent erkannt und umgangen werden. Dank seiner 3D-LiDAR-Vision und der hochpräzisen Bewegungssteuerung kann der KEENMOW mit minimalem manuellem Eingriff durch enge Passagen von bis zu 0,8 Metern navigieren. Darüber hinaus gewährleistet die intelligente Wegplanung eine vollständige Abdeckung über mehrere Zonen hinweg, sodass kein Bereich ungemäht bleibt. Die gründliche, gleichmäßige Mähleistung und die autonome Arbeitsweise machen die Rasenpflege zu einer mühelosen Angelegenheit - einmal einstellen und fertig. Als bedeutender globaler Akteur im Bereich der humanoiden Robotik hat sich der XMAN-R1 von KEENON bereits weltweit einen Namen gemacht und erledigt Aufgaben vom Popcornmachen bis zum Einschenken von Getränken. Dieser vielseitige Roboter ist ebenfalls mit von der Partie: Er begrüßt die Besucher, verteilt Süßigkeiten und wird so zum Mittelpunkt des Geschehens. Er zeigt nicht nur, dass er komplexe Aufgaben verstehen und ausführen kann, sondern bezieht die Zuschauer auch mit lebhaften Interaktionen ein. Er verteilt geschickt Süßigkeiten und führt menschliche Gesten aus - zum Beispiel kann er eine Herzform machen oder winken -, und zeigt damit das Potenzial für natürliche, freundliche Interaktionen bei zukünftigen Servicerobotern. Derweil bewegen sich die Reinigungsroboter C40 und C55 durch den Stand und demonstrieren die autonome Reinigung auf verschiedenen Bodenbelägen, während der Lieferroboter T10 sich agil fortbewegt und den Besuchern Getränke serviert. KEENON wurde im Jahr 2010 gegründet und wird durch ein proprietäres Full-Stack-Technologiesystem unterstützt. Das Unternehmen hat seine Produkte und Lösungen in über 600 Städten und Regionen weltweit eingeführt, wobei die weltweiten Lieferungen 100.000 Einheiten überschritten haben. Laut IDC hält KEENON die Spitzenposition bei den weltweiten Lieferungen von kommerziellen Servicerobotern. Diese Präsentation auf der CES demonstriert nicht nur die Führungsrolle des Unternehmens in gewerblichen Bereichen wie Gastronomie, Hotellerie und Gesundheitswesen, sondern unterstreicht auch die erfolgreiche Ausweitung seiner innovativen Technologie auf den Bereich Smart Home. Damit treibt das Unternehmen seine Mission voran, weltweit durch Robotik ein besseres Leben zu ermöglichen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855711/CES.jpg

