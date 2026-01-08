Produktionserweiterung und Akquisition einer weiteren Mine lassen die Kasse gewaltig klingeln!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sierra Madre Gold & Silver Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sierra Madre Gold & Silver Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 08.01.2026, 5:39 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Silber konnte laut Reuters im Jahr 2025 eine unglaubliche Performance von ca. +147% hinlegen. Viele Marktteilnehmer gehen davon aus, dass sich das Metall auf diesem Niveau halten wird, wenn nicht sogar seine Gewinne weiter ausbauen könnte. Aktuell überlagern sich mehrere starke Trends, angefangen mit der steigenden industriellen Nachfrage durch Energiewende und Elektromobilität, begrenztes Angebot aus der Minenproduktion und wachsende Bedeutung als Inflationsschutz.

Silber ist nicht länger das kleine "Geschwistermetall" von Gold!

Der Silbermarkt steht an einem spannenden Wendepunkt, an dem sich traditionelle Rolle und moderne Nachfrage auf einzigartige Weise überlagern. Silber ist längst nicht mehr nur das "kleine Geschwistermetall" von Gold, sondern entwickelt zunehmend ein eigenes, dynamisches Profil. Seine Besonderheit liegt in der Doppelfunktion: Silber ist sowohl Wertaufbewahrungsmittel als auch unverzichtbarer Industriemetallrohstoff. Genau diese Kombination macht die aktuelle und zukünftige Entwicklung des Silbermarktes so faszinierend.

Auf der einen Seite gewinnt Silber als Absicherung gegen Inflation, Währungsabwertung und geopolitische Unsicherheiten an Bedeutung. In Zeiten hoher Staatsverschuldung und anhaltender geldpolitischer Eingriffe suchen Investoren nach realen Werten - und Silber rückt dabei verstärkt in den Fokus, nicht zuletzt, weil es im Vergleich zu Gold historisch betrachtet, oft als unterbewertet gilt.

Auf der anderen Seite treibt die industrielle Nachfrage den Markt nachhaltig an. Silber ist ein Schlüsselmetall für Zukunftstechnologien: Photovoltaik, Elektromobilität, Batterietechnik, Medizintechnik und Elektronik sind ohne Silber kaum denkbar. Besonders der globale Ausbau erneuerbarer Energien sorgt für einen stetig wachsenden Bedarf. Gleichzeitig ist das Angebot begrenzt, da Silber häufig nur als Nebenprodukt anderer Metallförderungen gewonnen wird und neue große Lagerstätten selten entdeckt werden.

Diese strukturelle Angebotsknappheit trifft auf eine Nachfrage, die sowohl konjunkturabhängig als auch strategisch langfristig ist. Das schafft ein Marktumfeld mit erhöhter Volatilität, aber auch mit erheblichen Chancen. Kurzfristige Preisschwankungen können ausgeprägt sein, doch langfristig spricht vieles für einen stabilen bis steigenden Trend.

Auch Gold bekommt gerade gleich doppelt Rückenwind: Konjunktursorgen und Geopolitik. Während der jüngste ISM-Index für das US-verarbeitende Gewerbe mit 47,9 Punkten klar im Schrumpfungsbereich liegt, steigt zugleich die Nachfrage nach "Sicherheit" - nach dem US-Eingriff in Venezuela und den anschließenden Trump-Aussagen, die das regionale Eskalationsrisiko neu einpreisen lassen.



Entsprechend bleibt Gold fest und notiert per 07. Januar 2026 bei rund 4.460 US-Dollar je Unze. Der nächste große Taktgeber ist jedoch bereits terminiert: Am Freitag (09.01.26) werden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht - sie entscheiden, wie aggressiv der Markt den weiteren Fed-Pfad spielt.

Daher ist es umso wichtiger, auf gute Unternehmen wie z.B. Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) zu setzen. Als aktiver Produzent profitiert diese Firma direkt von steigenden Metallpreisen, was sich die Quartalszahlen zunehmend beweisen.

Produzent Sierra Madre Gold & Silver steht vor glänzenden Zeiten!

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97) ist ein aufstrebendes Rohstoffunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung historisch bedeutender Edelmetallprojekte in Mexiko konzentriert. Im Mittelpunkt steht das Projekt Guitarra im Bundesstaat Mexiko, ein traditionsreiches Bergbaugebiet, das bereits über Jahrzehnte hinweg Gold und Silber geliefert hat. Sierra Madre Gold & Silver verfolgt das Ziel, dieses Erbe mit moderner Technik, effizientem Management und einem klaren Fokus auf nachhaltige Produktion fortzuführen.

Quelle: https://youtube.com/shorts/nGYGlQOdo3U?si=29TIq-fQMKf17cVz

Das Unternehmen setzt dabei auf einen vergleichsweise risikoarmen Ansatz: Statt reiner Exploration liegt der Schwerpunkt auf Projekten mit vorhandener Infrastruktur, bekannten Lagerstätten und früherer Produktion. Die bestehende Aufbereitungsanlage und Untertageinfrastruktur bilden eine solide Basis, um Edelmetalle wirtschaftlich und planbar zu gewinnen.

Besonders spannend ist die strategische Ausrichtung des Unternehmens in einem Marktumfeld, in dem Gold und Silber zunehmend als Absicherung gegen Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen gefragt sind. Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) positioniert sich hier als potenzieller Profiteur steigender Edelmetallpreise, ohne dabei auf hochspekulative Neuentdeckungen angewiesen zu sein.

Nach einem Jahr der Produktion, soll La Guitarra nun schrittweise deutlich erweitert werden!

Im März 2023 erwarb Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) 100% der Anteile an La Guitarra im Rahmen einer reinen Aktientransaktion im Wert von 35 Mio. US-Dollar von First Majestic Silver. Damit sicherte sich das Unternehmen ein hochgradiges Untertagebergwerk im südöstlichen Teil des mexikanischen Silber-Gürtels, inklusive einer eigenen Aufbereitungsanlage mit ursprünglich 500 Tonnen Tageskapazität.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (Homepage)

La Guitarra blickt auf eine erfolgreiche Produktionsgeschichte zurück: Zwischen 2015 und 2018 wurden jährlich rund 1 bis 1,5 Millionen Unzen Silberäquivalent gefördert. Im Januar 2025 wurde der Betrieb wieder in die kommerzielle Produktion überführt, nachdem bereits ab Juli 2024 Testabbau und Erzverarbeitung begonnen hatten.

Nun steht bei Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) der nächste große Wachstumsschritt an: Bis zum zweiten Quartal 2026 soll die Kapazität um mehr als 50% auf bis zu 800 Tonnen pro Tag steigen, gefolgt von einer weiteren Expansion auf bis zu 1.500 Tonnen pro Tag bis Ende 2027.

Das Projekt liegt im traditionsreichen Bergbaubezirk Temascaltepec, rund 130 Kilometer südwestlich von Mexiko-Stadt, mit sehr guter Verkehrsanbindung, vorhandener Infrastruktur, Anschluss an das nationale Stromnetz und positiven Beziehungen zur lokalen Bevölkerung. Geologisch ist das Gebiet außergewöhnlich: Über 100 epithermale Erzgänge mit Silber, Gold sowie Blei und Zinkdurchziehen den Bezirk. Umfangreiche Bohrprogramme - insgesamt mehr als 1.400 Bohrlöcher mit über 236.000 Meter - sowie eine erstmals durchgeführte bezirksweite Kartierung belegen ein enormes, noch längst nicht ausgeschöpftes Potenzial.

EBITDA im 3. Quartal legt deutlich zu!

Im dritten Quartal 2025 konnte das Unternehmen seine finanzielle Entwicklung trotz herausfordernder Rahmenbedingungen weiter verbessern. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorquartal um 3,0% auf 5,52 Mio. USD, während der Erlös pro verkaufter Silberäquivalent-Unze deutlich auf 35,94 USD zunahm. Insgesamt wurden 68.741 Unzen Silber und 960 Unzen Gold verkauft, was einer Gesamtmenge von 153.583 Unzen Silberäquivalent entspricht. Die Umsatzkosten beliefen sich auf 3,82 Mio. USD beziehungsweise 24,85 USD pro Unze und lagen damit leicht über dem zweiten Quartal.

Der geringfügige Kostenanstieg ist vor allem auf externe Faktoren zurückzuführen. Die Aufwertung des mexikanischen Pesos erhöhte die in Landeswährung anfallenden Bergbaukosten, während die Regenzeit in Mexiko zu Produktionsbeeinträchtigungen führte. Und trotzdem stieg der Bruttogewinn auf 1,70 Mio. USD. Besonders erfreulich entwickelte sich das bereinigte EBITDA, das um 27% auf 1,86 Mio. USD zulegte. Die nachhaltigen Gesamtkosten erhöhten sich hingegen aufgrund gezielter Investitionen in Ausrüstung und Minenentwicklung, die durch eine im Juli 2025 abgeschlossene Finanzierung ermöglicht wurden.

Neue Del Toro-Mine wird den Unternehmenswert weiter anschieben!

Mit der geplanten Übernahme der Silbermine Del Toro setzt Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) einen weiteren strategisch bedeutenden Meilenstein auf seinem Wachstumspfad und erweitert sein Portfolio um eine zweite produktionsbereite Anlage in Mexiko. Am 17. Dezember 2025 gab das Unternehmen bekannt, eine verbindliche Vereinbarung mit First Majestic Silver über den Erwerb der Del Toro-Mine im Bergbaubezirk Chalchihuites im Bundesstaat Zacatecas abgeschlossen zu haben. Der Kaufpreis beläuft sich auf bis zu 60 Mio. USD und umfasst erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen. Parallel dazu wurde eine Privatplatzierung im Volumen von bis zu 50 Mio. USD vereinbart, um die Transaktion und die Weiterentwicklung des Projekts zu unterstützen.

Quelle: First Majestic Silver Corp. (Homepage)

Del Toro ist eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Untertage-Silbermine mit erheblicher bestehender Infrastruktur. Zum 2.129 Hektar großen Projekt gehören drei Untertagebergwerke, eine leistungsfähige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag sowie zahlreiche historische Abbaustätten. Die Mine war zwischen 2013 und 2019 in Betrieb und befindet sich aktuell in Pflege und Wartung, bleibt jedoch betriebsbereit. Umfangreiche historische Ressourcen mit hohen Silberäquivalent-Gehalten unterstreichen das wirtschaftliche Potenzial des Projekts.

Für Sierra Madre ist Del Toro mehr als nur eine zweite Mine: Das Projekt passt ideal in das bewährte Geschäftsmodell des Unternehmens, bestehende Produktionsanlagen in historisch bedeutenden, aber unterexplorierten Bergbauregionen zu übernehmen und systematisch weiterzuentwickeln. Nach dem erfolgreichen Neustart von La Guitarra soll dieses Know-how nun auch bei Del Toro angewendet werden. Kurzfristig stehen Explorationsarbeiten und eine aktualisierte Ressourcenschätzung im Fokus, während der Produktionsstart derzeit für 2028 geplant ist. Bei anhaltend starken Silberpreisen könnte die Wiederinbetriebnahme jedoch deutlich beschleunigt werden.

Mit Del Toro stärkt Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) seine Position als wachsender Silberproduzent und schafft die Grundlage für den Schritt in eine neue Größenordnung. Die Kombination aus bestehender Infrastruktur, erheblichem Explorationspotenzial und strategischer Lage macht das Projekt zu einem zentralen Baustein der langfristigen Unternehmensvision.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-ceo-on-the-increasing-gold-and-silver-production-plans-and-exploration/

Fazit: Neue Mine, mehr Geld höhere Bewertung!

Mit der anstehenden massiven Erweiterung der Verarbeitungskapazität der produzierenden Mine La Guitarra von aktuell 500t auf bis zu 1.500t pro Tag bis Ende 2027 werden die Umsatzerlöse Schritt für Schritt signifikant nach oben gehen. Mit der zusätzlichen Inbetriebnahme der zweiten Mine Del Toro, wird Sierra Madre Gold & Silvers (WKN: A3CM97) Output nochmals deutlich erhöht. Somit sollte die sehr gute Performance der Gesellschaft am Aktienmarkt in 2025, bei anhaltenden Gold- und Silberpreisen, auch im Jahr 2026 ungebrochen weiterlaufen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

, und Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quelle: Sierra Madre, SRC-Rohstoff-Reports, X, Reuters, WeAreSM, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, https://www.firstmajestic.com/projects/exploration-development/del-toro/

Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 07.01.2026 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung. Der Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu steigern

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung - soweit gesetzlich zulässig - auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6-24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20% oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen Autor< 0,5%: ja; Netto-Positionen ≥ 0,5%: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit - teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Autor ja Long (gekauft 13.03.2025), keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5%.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an "US-Persons" i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt - sofern einschlägig - FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "annehmen", "planen", "könnte" u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.

Enthaltene Werte: CA32076V1031,XD0002747026,XD0002746952,CA8263XP1041