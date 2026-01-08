DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Januar

=== *** 07:00 GB/Shell plc, Trading Update 4Q *** 08:00 DE/Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: -0,8% gg Vm zuvor: +1,5% gg Vm *** ß8:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November *** 08:00 NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025 *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,2% gg Vm/0,0% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,4% zuvor: 6,4% *** 11:00 EU/Erzeugerpreise November Eurozone PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,7 zuvor: 97,0 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,3 zuvor: -9,3 Verbrauchervertrauen Eurozone Vorbschätzung: -14,6 zuvor: -14,2 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 199.000 *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -58,4 Mrd USD zuvor: -52,8 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +4,9% gg Vq 2. Quartal: +3,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -0,4% gg Vq 2. Quartal: +1,0% gg Vq *** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q - RU/Börsenfeiertag: Russland ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 08, 2026

