Auch im neuen Jahr können Sparer noch attraktive Zinsen oberhalb der Inflationsrate abgreifen - jetzt sogar mit deutscher Einlagensicherung. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Dezember auf 1,8 Prozent gefallen. Das heißt auch: Sparer, die Konten mit höheren Zinssätzen abschließen, können die Kaufkraft ihres Ersparten wirklich absichern. Neu ist jedoch: Was bislang vor allem bei Banken im europäischen Ausland erhältlich war, ist ab sofort auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE