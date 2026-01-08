Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Wildwest-Silberrevier, das bei 80-Dollar-Silber wichtiger ist denn je!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.01.2026 07:15 Uhr
329 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Erneuter Rücksetzer in Tokio - Seoul weiter im Rekordmodus

DJ MÄRKTE ASIEN/Erneuter Rücksetzer in Tokio - Seoul weiter im Rekordmodus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Ohne einheitliche Richtung zeigen sich die Börsen in Ostasien am Donnerstag. Nach Vorgaben der Wall Street, die nicht viel hergeben, geht es mit dem japanischen Nikkei-225-Index im Zuge weiterer Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Wochenstart weiter nach unten. Dazu kommt die jüngst weiter eskalierte Spannung zwischen Japan und China als Stimmungsdämpfer.

Nachdem China zunächst Kontrollen von Exporten von Gütern nach Japan verhängt hat, ist inzwischen die Untersuchung bestimmter Importe aus Japan eingeleitet worden, konkret im Hinblick auf die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird. Das Marktbarometer gibt um 1,2 Prozent auf 51.334 Zähler nach. Die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron geben um 1,5 bzw. 2,9 bzw. 3,3 Prozent nach. Das Papier des Technologieinvestors Softbank Group sackt sogar um 6,6 Prozent ab.

In ähnlicher Größenordnung wie in Tokio geht es in Hongkong für den HSI zurück, während sich im chinesischen Kernland wenig tut, der Shanghai-Composite tendiert gut behauptet. Gesucht sind Halbleiteraktien, nachdem bekannt wurde, dass Peking einige inländische Unternehmen angewiesen hat, Bestellungen für die H200-KI-Chips von Nvidia auszusetzen. Die Anweisung ziele wahrscheinlich darauf ab, Hamsterkäufe vor einer formellen politischen Entscheidung zu verhindern und die Verwendung inländischer KI-Chips zu fördern. SMIC verteuern sich um 1,6 Prozent, Hua Hong Semiconductor um 2,7 Prozent.

Weiter nicht zu stoppen ist der technologielastige Kospi in Korea, der von Rekord zu Rekord eilt. Aktuell steigt er um weitere 1,1 Prozent. Für Rückenwind sorgt, dass Samsung Electronics dank der boomenden Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen einen Rekordgewinn für das vierte Quartal prognostiziert hat. Das Indexschwergewicht verteuert sich um 0,3 Prozent, SK Hynix gewinnen 3,9 Prozent.

In Sydney ist der Handel schon beendet. Dort ging es für den zuletzt hinterherhinkenden S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent nach oben. Gegen die etwas festeren Tendenz gaben Rohstoffaktien wie BHP oder Rio Tinto um rund 1 Prozent nach. Am Berichtstag veröffentlichten australische Handelsdaten zeigen, dass sich der Handelsüberschuss im November verringert, weil die Exporte zurückgingen. Ansell gaben um 6,2 Prozent nach. Der Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung hatte mitgeteilt, dass der Unternehmenschef im nächsten Monat in den Ruhestand treten wird. 

INDEX          zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.720,70    +0,3%   +0,2%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)  51.337,58    -1,2%   +4,3%   07:00 
Kospi (Seoul)     4.602,25    +1,1%   +9,2%   07:30 
Shanghai-Comp.     4.089,45    +0,1%   +2,9%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  26.136,72    -1,2%   +4,1%   09:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt    +/- %   00:00 Mi, 08:35  % YTD 
EUR/USD         1,1679     0,0   1,1677   1,1686  -0,5% 
EUR/JPY         183,03     0,0   183,00   182,84  -0,6% 
EUR/GBP         0,8678     0,0   0,8676   0,8657  -0,7% 
GBP/USD         1,3458    -0,0   1,3459   1,3500  +0,2% 
USD/JPY         156,71     0,0   156,69   156,46  -0,1% 
USD/KRW        1.449,27     0,1  1.447,24  1.447,65  +0,4% 
USD/CNY         7,0261     0,0   7,0261   7,0286  -0,0% 
USD/CNH         6,9850    -0,1   6,9921   6,9876  +0,0% 
USD/HKD         7,7881     0,0   7,7869   7,7893  +0,1% 
AUD/USD         0,6705    -0,3   0,6724   0,6740  +1,0% 
NZD/USD         0,5764    -0,2   0,5775   0,5775  +0,4% 
BTC/USD        91.041,20    -0,1 91.087,50 92.706,30  +5,2% 
 
ROHÖL          zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         56,30    55,99   +0,6%   +0,31  -0,9% 
Brent/ICE         60,29    59,96   +0,6%   +0,33  -0,6% 
 
 
METALLE         zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold          4.430,23  4.456,28   -0,6%   -26,05  +4,0% 
Silber          77,42    78,21   -1,0%   -0,79 +14,0% 
Platin         1.942,77  1.969,62   -1,4%   -26,85 +19,6% 
Kupfer           5,87    5,86   +0,1%   +0,01 +42,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 00:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.