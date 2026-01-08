EQS-News: Creality / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Am Eröffnungstag der CES 2026 präsentierte Creality, ein weltweit führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche, an seinem Stand (Venetian 54359) eine umfassende Ausstellung, in der neue Desktop-Creation-Produkte sowie interaktive Installationen und Modelle vorgestellt wurden. Die Präsentation zeigte die neuesten Fortschritte von Creality im Bereich der intelligenten, KI-gestützten Fertigung und demonstrierte, wie fortschrittliche 3D-Erstellungstechnologien immer zugänglicher und intuitiver werden und eng mit alltäglichen kreativen Anwendungsfällen verknüpft sind. Der SPARKX i7 wurde offiziell auf der CES vorgestellt und zeichnet sich durch klare und raffinierte Beleuchtungselemente aus, die eine warme und moderne Desktop-Druckerästhetik repräsentieren. Der erste öffentliche Auftritt markierte auch die offizielle Einführung des i7, der ein vereinfachtes, sofort einsatzbereites 3D-Druckerlebnis für Kreative bietet. Der SPARKX i7 vereint eine Reihe von wichtigen Merkmalen, darunter ein Schnellwechsel-Hotend für mühelose Wartung, einen neu gestalteten Farbwechselmechanismus und ein Vierfarben-Filamentsystem, das Materialverschwendung erheblich reduziert. KI-gestützte Funktionen verbessern das Erlebnis noch weiter und unterstützen die intelligente Modellerstellung, den assistierten Druck und den mobilen Betrieb in Echtzeit. Nach seiner Vorstellung auf der CES sind die Vorbestellungen für den i7 jetzt in Nordamerika eröffnet worden, und die weltweite Verfügbarkeit wird bald folgen. Neben dem SPARKX i7 präsentierte Creality auch andere Kernprodukte seines Desktop-Creation-Ökosystems, das 3D-Druck, Lasergravur, 3D-Scannen und KI-gestützte Kreationstools umfasst. Zu den Highlights gehören der Ender-3 V4 3D-Drucker, die nächste Evolutionsstufe der ikonischen und meistverkauften Serie von Creality, der Falcon T1 Lasergravierer, das weltweit erste 5-in-1-Lasersystem, der Sermoon P1 3D-Scanner, der die Präzision eines blauen Lasers mit Wi-Fi 7-Konnektivität kombiniert, und CubeMe, eine neue KI-Funktion von Creality Cloud, mit der Benutzer innerhalb von Minuten personalisierte 3D-Modelle aus einem einzigen Foto erstellen können. Der CES-Stand von Creality kombinierte großflächige interaktive Installationen mit lokalisierten Modellausstellungen und schuf so eine äußerst ansprechende Atmosphäre. Eine 1,8 Meter hohe Spielautomateninstallation und ein riesiger Kapselverkaufsautomat luden die Besucher zur Interaktion und zum Gewinnen von 3D-gedruckten Geschenken ein. Gleichzeitig wurden mit Modellen, die von der US-amerikanischen Maker-Kultur inspiriert sind, und mit Leuchtschildern im Las Vegas-Stil die kreativen Möglichkeiten des Desktop-3D-Drucks in Bezug auf Farben, Materialien und Effekte demonstriert. Während der CES bleibt der Creality-Stand 54359 im Venetian für Besucher geöffnet, die sich über die neuesten Produkte informieren und praktische Erfahrungen sammeln möchten. Im Rahmen seiner CES-Präsentation hat Creality seine laufenden Bemühungen hervorgehoben, den 3D-Druck für Kreative in der breiteren Unterhaltungselektroniklandschaft zugänglicher zu machen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857047/Creality_s_Booth_54359_CES2026.jpg

