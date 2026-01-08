© Foto: YNA/dpa - dpa-BildfunkExplodierende Speicherpreise, KI-Boom und mögliche Rekordgewinne: Samsung Electronics rechnet mit dem besten Quartal seiner Geschichte - die offiziellen Zahlen folgen erst später, der Konkurrenzdruck bleibt hoch.Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics steht vor einem historischen Gewinnsprung. Angetrieben vom globalen Boom rund um künstliche Intelligenz rechnet der weltweit größte Speicherchip-Hersteller für das vierte Quartal mit nahezu verdreifachten Gewinnen und einem neuen Rekord. Nach vorläufigen Zahlen soll der operative Gewinn im Schlussquartal bei rund 20 Billionen Won gelegen haben, während der Umsatz konzernweit etwa 93 Billionen Won erreichte. Damit würde …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE