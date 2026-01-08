Alphabet hat sich am Mittwoch erstmals seit 2019 bei der Marktkapitalisierung wieder vor Apple geschoben. Zum US-Handelsschluss brachte es der Google-Konzern auf einen Börsenwert von rund 3,88 Billionen Dollar. Die Aktie gewann dabei über zwei Prozent und schloss bei 322,03 Dollar. Apple kam zuletzt nur noch auf 3,84 Billionen Dollar, nachdem das Papier innerhalb von fünf Tagen mehr als vier Prozent eingebüßt hatte.Alphabet profitiert dabei vor allem von deutlichen Fortschritten im Bereich Künstliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
