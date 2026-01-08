© Foto: SOPA Images - Sipa USAChinas erster KI-Tiger Zhipu startet mit einem Kurssprung in Hongkong. Doch hinter dem Hype um den 558-Millionen-Dollar-IPO lauern US-Sanktionen, ein KI-Preiskrieg und die Angst vor einer Blase.Ein Paukenschlag im KI-Rennen: Das Pekinger Start-up Zhipu, besser bekannt als Knowledge Atlas Technology, ist fulminant an der Börse Hongkong gestartet. Nach dem 558-Millionen-US-Dollar-IPO schoss die Aktie am Donnerstag zeitweise um über 10 Prozent nach oben - auf 128 Hongkong-Dollar. Der Ausgabepreis lag bei 116,20 Hongkong-Dollar (rund 15 US-Dollar). Die Nachfrage privater Anleger überstieg das Angebot um das 1.159-Fache. Zhipu ist das erste Unternehmen unter Chinas sogenannten "KI-Tigern", das …Den vollständigen Artikel lesen
