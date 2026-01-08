DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel will Insidern zufolge in den USA zukaufen. Henkel habe ein Übernahmeangebot für den Shampoo-Hersteller Olaplex Holdings abgegeben, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen, und die Gespräche könnten auch ohne eine Einigung enden, heißt es weiter. Mit fast 75 Prozent ist laut Bloomberg die Beteiligungsgesellschaft Advent größter Anteilseigner von Olaplex.

Olaplex war 2021 an die Börse gegangen. Die Aktie hatte seitdem rund 90 Prozent an Wert verloren. Im US-Handel zog die Aktie am Mittwoch um mehr als ein Fünftel auf 1,65 Dollar an, was einem Börsenwert von 1,1 Milliarden US-Dollar (gut 0,9 Mrd Euro) entspricht./err/mis