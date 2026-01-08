Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 08
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|277871.27
|6.3147
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|129029650.00
|825310407.40
|6.3963
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|240450.18
|5.1465
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21617034.00
|6.0047
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|274861.11
|6.2629
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23390013.00
|145471075.05
|6.2194
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1005115.55
|5.4989
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|07/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|283840801.63
|7.3136
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|07/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|33345834.09
|6.0409
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|07/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|265799095.81
|5.1066
© 2026 PR Newswire