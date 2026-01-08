VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-07
|NL0009272749
|3888777.000
|381087304.82
|97.9967
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-07
|NL0009272772
|513000.000
|38275574.63
|74.6113
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-07
|NL0009272780
|360000.000
|31352131.57
|87.0893
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-07
|NL0009690239
|8210404.000
|311796857.23
|37.9758
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-07
|NL0009690247
|2208390.000
|37950522.80
|17.1847
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-07
|NL0009690254
|2426537.000
|30100709.32
|12.4048
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-07
|NL0010273801
|2681000.000
|51416902.78
|19.1783
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-07
|NL0010731816
|888000.000
|80687241.86
|90.8640
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-07
|NL0011683594
|102550000.000
|4923958386.55
|48.0152
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-07
|NL0010408704
|31303010.000
|1188324543.39
|37.9620
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-07
|NL0009272764
|318000.000
|20273612.53
|63.7535
