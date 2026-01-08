Alphabet zeigt sich zum Jahresstart vergleichsweise stabil. Entscheidend bleibt, ob das Papier das bisherige Rekordniveau überwinden kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
|276,80
|276,95
|09:48
|276,70
|276,95
|09:48
Alphabet zeigt sich zum Jahresstart vergleichsweise stabil. Entscheidend bleibt, ob das Papier das bisherige Rekordniveau überwinden kann
|ALPHABET INC CL A
|276,80
|+0,44 %