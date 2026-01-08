Im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands gingen im November 2025 5,6 % mehr Neu-Bestellungen ein als im Oktober und 10,5 % mehr als im Vorjahresmonat. Das lässt sich sehen! Zwar sind die Zahlen momentan noch vorläufig, aber wenigstens etwas. Das Bild ändert sich sofort, wenn die Großaufträge herausgerechnet werden: Dann liegt das Monats-Plus bei 0,7 %. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich September bis November bleiben dann 4 % Zuwachs gegenüber denm drei Monaten zuvor übrig. Wie gesagt: Wenigstens etwas.
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe