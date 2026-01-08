Oy-Mittelberg (ots) -Wenn es draußen kalt und dunkel ist, wächst das Bedürfnis nach Geborgenheit, Wärme und Selbstfürsorge. Wärmende Rituale - allen voran das Baden - wirken jetzt besonders wohltuend, denn sie entspannen die Muskulatur, fördern die Durchblutung und helfen beim Stressabbau. Gleichzeitig geben sie Raum für bewusste Pausen und stärken das emotionale Gleichgewicht. Die Aromatherapie-Expert*innen von Primavera erklären, welche Öle und Anwendungen jetzt am besten geeignet sind, um gelassen und achtsam ins neue Jahr zu starten."In den kalten Wintermonaten ist ein warmes Bad besonders wohltuend", weiß Aromatherapie-Expertin Maria von Känel. "Während die angenehme Temperatur unsere Nerven beruhigt, wirken die duftenden Öle unmittelbar auf unser Wohlbefinden. Das sorgt für mentale Klarheit und innere Balance - und macht den Neubeginn zu einer Zeit voller Zuversicht und Selbstfürsorge."Ätherische Öle: Der kürzeste Weg zu mehr WohlbefindenFür entspannende Winterrituale sind vor allem naturreine ätherische Öle mit wärmenden, beruhigenden oder harmonisierenden Eigenschaften geeignet.- Lavendel wirkt ausgleichend und unterstützt das Loslassen - ideal für die Anwendung am Abend.- Sandelholz und Rose stehen für Sinnlichkeit, Geborgenheit und Herzöffnung.- Thymian, Eukalyptus oder Latschenkiefer werden traditionell in der Erkältungszeit eingesetzt, weil sie befreiend wirken und das Durchatmen erleichtern.- Yuzu, eine japanische Zitrusfrucht, gilt als stimmungsaufhellender Glücklichmacher. Das Öl wird in Japan seit Jahrhunderten für winterliche Baderituale ("Yuzuyu") verwendet, die Glück und Lebensfreude schenken sollen.Wichtig: Für alle Anwendungen als Bad sollten ätherische Öle mit einem Emulgator wie Meersalz oder Sahne vermischt werden. So können sie sich gleichmäßig im Wasser verteilen.Einfach, aber wirkungsvoll: Bade-Rituale für zuhauseEin wohltuender Home-Spa-Moment lässt sich ohne großen Aufwand in den Alltag integrieren. Ein Vollbad, ein warmes Fußbad oder ein kurzes Inhalationsritual reichen oft aus, um neue Energie zu tanken. Gedimmtes Licht, ruhige Musik und bewusste Atmung verstärken die entspannende Wirkung. Auch gebrauchsfertige Duftmischungen bieten eine unkomplizierte Möglichkeit, Rituale regelmäßig umzusetzen - besonders dann, wenn die Zeit knapp ist.DIY-Rezepte für WinterbäderBademilch "Herzöffner"250 ml Sahne oder Pflanzensahne5 Tropfen Rose bio 3 %5 Tropfen Sandelholz bioÖle in der Sahne mischen, im warmen Badewasser verteilen. Am Ende nur abduschen, nicht einseifen - und die samtweiche Haut genießen.Aroma-Bad Ruhe und Gelassenheit zur abendlichen Entspannung2 Tropfen Latschenkiefer bio2 Tropfen Orange bio3 EL Emulgator (Sahne oder Meersalz)Ätherische Öle mit dem Emulgator vermischen und ins Badewasser geben.Erkältungsbad zum Durchatmen5 Tropfen Thymian Thymol in 3 EL Meersalz mischen und ins Vollbad geben. Wärmt und wirkt befreiend in der kalten Jahreszeit.Beruhigendes Abend-Bad für besseren Schlaf3 Tropfen der Duftmischung "Träum süß" mit 3 EL Meersalz vermengen und ins Badewasser geben. Ideal zum Abschalten am Abend, auch für Familien geeignet.Online-Kurs "Duftrituale zum Jahresbeginn"Aromaexpertin Maria von Känel erklärt am 19. Januar 2026, wie ätherische Öle Rituale begleiten und helfen können, neue Gewohnheiten im Alltag zu verankern. Der Kurs ist gratis und startet um 19 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung unter:https://ots.de/4y9ZsePressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel: 08366-8988-931Mail: marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/6191985