BÖRSE AKTUELL: Gemischte Stimmung an den globalen Märkten (08.01.26)

Die Börse aktuell zeigt sich im asiatisch-pazifischen Raum mit gemischten Vorzeichen, nachdem die Wall Street zuvor einen schwachen Handelstag verzeichnete. Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones Industrial Average gaben von ihren Rekordständen nach. Belastend wirkten vor allem neue politische Eingriffe von US-Präsident Donald Trump in den Immobilien- und Verteidigungssektor.

US-Politik belastet Aktienmärkte

Trump kündigte ein Verbot für große institutionelle Investoren an, weitere Einfamilienhäuser zu erwerben. Zudem unterzeichnete er eine Executive Order, die den Kauf von Aktien von Rüstungsunternehmen untersagt. Verteidigungskonzerne dürfen zudem keine Dividenden ausschütten oder Aktienrückkäufe durchführen, solange sie nicht ihre Produktionskapazitäten ausweiten, Investitionen erhöhen und die aus Sicht der Regierung "überhöhten" Managementgehälter senken.

Zusätzlich erklärte Trump, dass Führungskräfte in diesen Unternehmen künftig nicht mehr als 5 Millionen US-Dollar jährlich verdienen sollen. Investitionen sollen aus Dividenden, Rückkäufen und Lohnkürzungen finanziert werden - nicht über neue Schulden oder staatliche Mittel....

