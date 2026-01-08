© Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpaNestlé weitet den Rückruf von Säuglingsnahrung auf mindestens 37 Länder aus. In Europa, Asien und Amerika gibt es Gesundheitswarnungen. Krankheitsfälle sind bisher nicht bekannt. Die Aktie fällt seit Anfang der Woche.Wie aus einer Zählung von Nestlé und Mitteilungen der nationalen Gesundheitsministerien hervorgeht, hat sich der Rückruf einiger Chargen von Nestlés Säuglingsnahrungsprodukten über Europa hinaus auf Amerika und Asien, einschließlich China und Brasilien, ausgeweitet. Bislang wurden keine Krankheitsfälle im Zusammenhang mit den Chargen der Säuglingsnahrungen SMA, BEBA, NAN und Alfamino bestätigt. Nestlé hat diese, wegen möglicher Verunreinigung mit Cereulid, einem Toxin, das …Den vollständigen Artikel lesen
