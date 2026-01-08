Vor kurzem gab Mercedes-Benz den Einstieg ins Robotaxi-Business bekannt. Zusammen mit dem chinesischen Softwareentwickler Momenta Global will der Autobauer künftig selbstfahrende Fahrzeuge für den Mobilitätsanbieter Lumo Mobility in Abu Dhabi bereitstellen. Eine neue Kaufempfehlung gab es zudem von JPMorgan. Und auch charttechnisch sieht das Papier spannend aus.Abu Dhabi dient als Startpunkt für die geplante Robotaxi-Flotte. Mobilitätsanbieter Lumo Mobility besitzt bereits eine offizielle Betriebsgenehmigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
