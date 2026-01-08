Anzeige
Donnerstag, 08.01.2026
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
08.01.2026 09:10 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 08

[08.01.26]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE00BN4GXL63 9,107,633.00 EUR 0 90,175,606.38 9.9011
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,108,785.14 99.3857
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,496,913.37 112.2916
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,404,765.33 120.6017
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE00BN0T9H70 69,168.00 GBP 0 8,093,948.81 117.0187
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,017,972.29 109.2607
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE00BKX90W50 16,624.00 CHF 0 1,616,849.08 97.2599
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000L1I4R94 1,051,617.00 USD 0 12,232,397.77 11.632
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000LJG9WK1 470,302.00 GBP 0 4,758,988.68 10.119
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 492,574.63 12.1711
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 423,414,015.90 114.1109
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,725,313.60 10.247
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000LH4DDC2 172,747.00 EUR 0 1,965,157.92 11.3759
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,905,491.05 10.7584
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 817,451.38 11.1095
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,412,960,383.70 128.4509
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 9,205,824.04 13.1512
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000YMBL844 2,281,357.00 USD 0 24,058,382.59 10.5456
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000RH1ZG27 64,427.00 USD 0 674,820.68 10.4742
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000CCQKON9 2,234,999.00 EUR 0 22,699,541.98 10.1564
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,124.32 10.0148
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,519,267.15 10.8221
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,432,414.58 10.4269
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000J8RGOJ4 994,457.00 USD 0 9,947,459.98 10.0029
Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.01.26 IE000P9STSM0 1,000.00 MXN 0 1,002,345.66 1002.3457

© 2026 PR Newswire
