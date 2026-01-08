© Foto: OpenAIUBS-Analyst Timothy Arcuri sieht Micron vor dem nächsten Kursschub, da Künstliche Intelligenz die Nachfrage im Speichermarkt weiter hochtreibt.Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kaufvotum für den US-Speicherchip-Hersteller Micron bestätigt und zugleich das Kursziel deutlich angehoben. Statt bislang 300 US-Dollar traut UBS der Aktie nun 400 US-Dollar zu - ein Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent. Auslöser für den Optimismus ist eine Reihe jüngster Gespräche mit dem Management von Micron, die laut UBS ein ausgesprochen positives Bild von der Nachhaltigkeit des aktuellen Speicherzyklus zeichnen. Analyst Timothy Arcuri sprach in diesem Zusammenhang von einem "verlängerten und robusten …Den vollständigen Artikel lesen
