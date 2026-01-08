DJ Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc (MSED LN) Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc: Net Asset Value(s) 08-Jan-2026 / 09:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc DEALING DATE: 07-Jan-2026 NAV PER SHARE: EUR: 155.476 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 20682226 CODE: MSED LN ISIN: LU1681047236 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1681047236 Category Code: NAV TIDM: MSED LN LEI Code: 549300BAK8X881YKGS43 Sequence No.: 414148 EQS News ID: 2256786 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
January 08, 2026
