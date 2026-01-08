Die Vereinigten Staaten halten signifikante BTC-Bestände, doch ist das wirklich so? Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass die USA im Hintergrund ihre Holdings liquidieren könnten. Das müssen Anleger wissen und das würde ein solches Ereignis für den Kurs bedeuten. Die USA halten aktuell signifikante BTC-Bestände, und eigentlich hatte Donald Trump angeordnet, diese in eine strategische Reserve zu überführen. Doch neue Berichte deuten darauf hin, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE