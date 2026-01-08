Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) schaut mit Zurückhaltung auf die Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes im Jahr 2026, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die immer noch anhaltende, schwache Wirtschaft hinterlasse weiter ihre Spuren. 2025 habe die Arbeitslosenquote bei 6,3% gelegen. Dies korrespondiere mit der höchsten Arbeitslosigkeit seit zwölf Jahren. 2,948 Mio. Menschen seien im 2025-Jahresdurchschnitt ohne Beschäftigung gewesen. Wie gehe es weiter? Unternehmen würden kaum neues Personal anfragen. In 2025 seien so wenige neue Stellen wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr gemeldet worden. Andrea Nahles (BA-Chefin) fasse es wie folgt zusammen: "Die rechnerische Chance von Arbeitslosen, eine Beschäftigung aufzunehmen, war so niedrig wie nie." Kontrovers: Der Fachkräftemangel bleibe ein Problem. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de