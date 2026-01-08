Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kauflaune hat sich gestern nicht nur am Aktienmarkt fortgesetzt, sondern zunächst auch am Rentenmarkt, so die Analysten der Helaba.In Sachen Disinflation in der Eurozone habe es zwar keine erneuten Überraschungen gegeben und auch vonseiten der EZB habe es keine Hinweise auf ein Umdenken gegeben, dennoch habe die Zinssenkungsspekulation zugenommen. Renditen von Bundesanleihen seien sowohl im kurzen als auch in längeren Segmenten per saldo rückläufig gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de