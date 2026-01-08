Der britische Modehändler Next lieferte erneut ab: Im Weihnachtsgeschäft legten die Umsätze zweistellig zu und das Management hob die Gewinnprognose zum fünften Mal in Folge an. Anleger, die der AKTIONÄR-Empfehlung im April gefolgt sind, konnten bereits ordentlich Rendite einstreichen. Im Weihnachtsquartal legten die Vollpreis-Umsätze um 10,6 Prozent zu und übertrafen damit die eigene Prognose deutlich. Diese war lediglich von einem Wachstum von sieben Prozent ausgegangen. Next konnte die starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
