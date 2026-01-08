EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Scout24 SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Scout24 SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations
