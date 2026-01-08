Berlin (ots) -Pünktlich zur Europameisterschaft wird auch Entenhausen vom Handballfieber erfasst. Für zwei Comic-Geschichten haben sich gleich mehrere Handball-Nationalspieler duckifizieren lassen. So wurden Juri Knorr und Andreas Wolff in Comic-Figuren verwandelt. Gemeinsam weihen sie Donald Duck in die Geheimnisse des Sieben-meterwurfs ein. Worauf kommt es an, wenn der Werfer sich im Duell dem Torwart stellt?Außerdem erzählen Juri Knorr und Andreas Wolff in einem Interview darüber, wie sie als Kinder zum Handball kamen, dass Juri schon zu jener Zeit gerne Comics aus Entenhausen las, und was Andreas Wolff über Donalds Wurfversuch beim Siebenmeter zu erzählen hat.In einem zweiten Comic treten neben Juri Knorr auch der Däne Mathias Gidsel, der Norweger Magnus Rød und der Schwede Jim Gottfridsson als "Duckifizierungen" auf und stellen sich in einer turbulenten Handball-Geschichte den Panzerknackern, die sich als Filmteam ausgeben.Die besondere Zusammenarbeit betont der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty: "Diese Ausgabe verbindet die Welt des Sports mit ihren Werten wie Teamgeist und Spielspaß mit der Freude am Lesen. Es ist wunderbar, dass wir dafür Spitzensportler wie Juri Knorr und Andreas Wolff gewinnen konnten und drücken dem deutschen Team für die EM die Daumen."Das Micky Maus Magazin Nr. 03/2026 erscheint am 16. Januar 2026 mit einem Farbwechsel-Chamäleon als Extra zum Preis von EUR 5,99 im Handel.Für die Vermarktung der Micky Maus ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058492/100937581