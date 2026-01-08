EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bechtle AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Bechtle AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications
Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bechtle AG
|Bechtle Platz 1
|74172 Neckarsulm
|Deutschland
|Internet:
|bechtle.com
