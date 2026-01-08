Die Alpega Group, einer der führenden paneuropäischen Anbieter integrierter Transport- und Logistikplattformen, gibt heute eine geplante Veränderung in der Unternehmensführung bekannt. Nach einer erfolgreichen Amtszeit als CEO geht Todd DeLaughter in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen jedoch als Berater des Boards erhalten. Der Verwaltungsrat hat Daniel Cohen mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum neuen CEO ernannt.

Daniel Cohen, CEO Alpega

Daniel Cohen bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung von B2B-SaaS-Unternehmen mit, insbesondere in Phasen der Transformation, Expansion und nachhaltigen Wertschöpfung. Zuletzt war er CEO von PayU, in dessen Rahmen er eine umfassende finanzielle, operative und kulturelle Neuausrichtung leitete, die das Unternehmen auf profitables und nachhaltiges Wachstum brachte. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen erfolgreich an Rapyd verkauft. Daniel Cohen verbindet strategische Ausrichtung mit operativer Exzellenz. Darüber hinaus zeichnet er sich durch die Fähigkeit aus, leistungsstarke Führungsteams zu entwickeln und Unternehmenskulturen zu prägen, die höchste Performance-Standards gewährleisten. Mit diesem Schritt wird die Alpega Group in die nächste entscheidende Phase geführt, mit dem klaren Ziel, die nächste Etappe profitablen Wachstums zu gestalten.

"Alpega vereint starke Softwarelösungen mit einer relevanten Marktpräsenz im europäischen Transportökosystem", erklärt Daniel Cohen. "Je komplexer und fragmentierter der Markt wird, desto größer ist die Chance, mit durchdachten digitalen Lösungen Vertrauen und Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu stärken. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team und dem Board, um auf dieser soliden Grundlage weiter aufzubauen marktführenden Produkten, operativer Stärke und einer Kultur, die nachhaltige Leistung ermöglicht."

Unter der Leitung von Todd DeLaughter hat die Alpega Group ihre Position als Innovationstreiber weiter gefestigt, das Produktportfolio ausgebaut und die Beziehungen zu Verladern, Frachtführern, Spediteuren und Logistikpartnern weltweit vertieft. Seine Impulse waren maßgeblich für die Weiterentwicklung der Softwarelösungen und das nachhaltige Wachstum in strategischen Märkten.

Die Plattform der Alpega Group hat sich aus mehreren erfolgreichen Akquisitionen entwickelt, darunter iNet, Transwide, Teleroute, TenderEasy und Wtransnet. Heute umfasst die Produktlandschaft ein vollständig integriertes Transportmanagementsystem (TMS), digitale Lösungen für Transportausführung und Frachteinkauf sowie führende Frachtenbörsen, die gemeinsam die digitale Transportplattform von Alpega bilden.

Das Board dankt Todd DeLaughter für seine erfolgreiche Führung und seine Rolle in der Übergangsphase.

"Im Namen des gesamten Boards danken wir Todd für seinen außergewöhnlichen Beitrag als CEO", kommentiert Nikolay Pargov, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Wir freuen uns, dass er dem Unternehmen als geschätzter Berater erhalten bleibt. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass Alpega unter der Führung von Daniel Cohen in eine neue Phase von Wachstum und Innovation eintritt. Mit einer soliden Basis, einer klaren Strategie und einem starken Führungsteam ist Alpega bestens aufgestellt, um seine führende Rolle im Markt weiter auszubauen."

"Es war ein Privileg, Alpega durch eine so entscheidende Phase begleiten zu dürfen", kommentiert Todd DeLaughter. "Ich bin unglaublich stolz auf die Erfolge unserer Teams und überzeugt, dass das Unternehmen optimal positioniert ist, um stärker als der Markt zu wachsen. Daniel ist eine starke, vorausschauende Führungspersönlichkeit. Ich freue mich darauf, ihn und Alpega künftig beratend zu unterstützen."

Über die Alpega Group

Die Alpega Group ist ein führender paneuropäischer Anbieter von Logistiksoftware, der integrierte Lösungen bereitstellt, mit denen Verlader, Spediteure und Logistikdienstleister ihre Lieferketten effizient steuern und optimieren können. Mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung bietet Alpega leistungsstarke Transportmanagementsysteme (TMS), eine vernetzte Plattform für die Transportausführung, Frachtenbörsen und digitale Tools für mehr Effizienz, Transparenz und Zusammenarbeit im gesamten Transportökosystem.

