Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat die Endpoint und Detection Response-Lösung (EDR) von HarfangLab mit der Beschleunigten Sicherheitszertifizierung (BSZ) zertifiziert. Die HarfangLab-Lösung ist das erste Produkt, das das BSI in dieser Kategorie auszeichnet. Damit bestätigt das Amt nicht nur die Qualität der Entwicklungsprozesse sowie die Sicherheit der eingesetzten Technologien, sondern unterstreicht auch die starke Position von HarfangLab im europäischen Cybersecurity-Markt besonders nachdem das französische BSI-Äquivalent ANSSI HargangLab vor einigen Monaten ebenfalls zertifiziert und qualifiziert hat.

Cybersicherheit gewinnt zunehmend an strategischer Bedeutung vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage. Digitale Technologien sind längst ein Macht- und Steuerungsfaktor und damit entscheidend für politische, wirtschaftliche und industrielle Handlungsfähigkeit. Dafür Unternehmen brauchen verlässliche, leistungsfähige sowie vertrauenswürdige Lösungen. Zertifizierungen von nationalen Sicherheitsbehörden wie BSI und ANSSI, helfen bei der Einordnung. Denn: Sie zeigen, welche Lösungen höchste Sicherheits- und Stabilitätsstandards erfüllen, was besonders für den Einsatz in regulierten und sicherheitskritischen Umgebungen essenziell ist.

"Beim Thema Cybersicherheit entscheiden Leistungsfähigkeit und Vertrauen", so Grégoire Germain, CEO von HarfangLab. "Genau das hat für uns bei der Entwicklung unserer Plattform von Anfang an am meisten gezählt: hohe Performance, Transparenz und die Autonomie unserer Kunden. Die BSI-Zertifizierung unserer EDR unterstreicht nun genau diesen Anspruch: Wir erfüllen konsequent die höchsten europäischen Sicherheitsstandards und bieten eine Lösung, die nicht nur leistungsfähig ist, sondern der unsere Kunden auch voll und ganz vertrauen können."

Was ist die BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung)?

Das BSZ basiert auf dem europäischen Standard EN 17640 "Methodology for fixed-term cybersecurity assessment for ICT products (FiT CEM)". Die Zertifizierung kombiniert einen dokumentationsbasierten Ansatz: Dabei muss der Anbieter unter anderem eine SBOM (Software Bill of Materials) vorlegen sowie technische Prüfungen, die die Robustheit der Lösung verifizieren.

"Die Beschleunigte Sicherheitszertifizierung verfolgt einen risikobasierten Ansatz in der IT-Zertifizierung. Sie umfasst Konformitätsprüfungen und Penetrationstests, auf Basis derer geprüft wird, ob ein Produkt die Zertifizierungsanforderungen erfüllt und entsprechend widerstandsfähig gegenüber Angriffen ist", erklärt ein Vertreter des BSI. "So lassen sich etwaige Schwachstellen frühzeitig identifizieren und beheben, um Produkte noch besser zu machen."

TÜV bestätigt die Einhaltung der BSI-Sicherheitsanforderungen

Jeder BSI-Zertifizierung liegt eine umfassende technische Prüfung durch einen anerkannten externen Auditor zugrunde. In diesem Fall hat der TÜV sowohl die Funktionalitäten der HarfangLab-EDR-Plattform, die Entwicklungs- und Updateprozesse als auch die zugrunde liegenden Sicherheitsmechanismen insbesondere kryptografische Verfahren detailliert analysiert, getestet und in einem Evaluierungsbericht zusammengefasst. Dieser wurde wiederum dem BSI vorgelegt, um ihn zu bewerten, zu validieren und sicherzustellen, dass alle Sicherheitskriterien, die für eine Zertifizierung für den deutschen Markt gefordert werden, auch erfüllt sind.

Über HarfangLab

HarfangLab ist ein europäischer Anbieter für Cybersicherheit mit Fokus auf den Schutz von Endgeräten vor bekannten und unbekannten Bedrohungen. Das 2018 gegründete Unternehmen erkennt 100% der Angriffe und wehrt sie auf Workstations und Servern effektiv ab mit voller Transparenz über die IT-Infrastruktur. HarfangLabs EDR war das erste Produkt dieser Art, das vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie von der französischen Cybersicherheitsbehörde ANSSI zertifiziert wurde. Heute schützt HarfangLab öffentliche Einrichtungen und Unternehmen weltweit, insbesondere in sensiblen Sektoren.

Sicherheit nach Wahl: Cloud oder On-Prem Die Plattform von HarfangLab lässt sich flexibel integrieren, arbeitet mit führenden Sicherheitstools, basiert auf hauseigener KI-Technologie und ist vollständig per API steuerbar für mehr Transparenz, Kontrolle und strategische Autonomie von SOC-Teams. Weitere Informationen unter: harfanglab.io

