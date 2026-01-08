Dr. Gunnar Siebert verstärkt seit Anfang Januar 2026 die HOWDEN-Tochter hendricks als Chief Cyber Consultant. In dieser Funktion leitet er den Bereich Cyber Risk & Security Advisory. Siebert kommt von Aon, wo er als Chief AI & Security Advisor für die DACH-Region tätig war. Seit dem 01.01.2026 ist Dr. Gunnar Siebert als Chief Cyber Consultant für den Spezialversicherungsmakler hendricks GmbH tätig, Teil der HOWDEN-Gruppe. In dieser Funktion übernimmt Siebert die Leitung des Bereichs Cyber Risk & ...Den vollständigen Artikel lesen ...
