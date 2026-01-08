Wer im Job an einem Virus erkrankt und dadurch ein Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) entwickelt, hat Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung. Das LSG Berlin-Brandenburg bestätigte, dass die Folgeerkrankung entschädigungspflichtig ist. Wer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit an einem Virus erkrankt und daraus ein Chronisches Fatigue-Syndrom (CFS) entwickelt, kann von der gesetzlichen Unfallversicherung entschädigt werden. So entschied das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
