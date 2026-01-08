Nasdaq Prognose & Analyse für Donnerstag, den 08.01.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.614 Punkten. Der Index gab bis zum Mittag zunächst moderat nach, konnte sich dann aber stabilisieren und zunächst leicht erholen und über die 25.600 Punkte-Marke zurücklaufen. Mit Aufnahme des offiziellen Handels konnte sich der Nasdaq dynamisch und teilweise mit Momentum aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dessen am Abend über die 25.800 Punkte-Marke, über die sich der Nasdaq aber nicht etablieren konnte. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Die moderate Schwäche setzte sich im Frühhandel weiter fort.

?? Key Takeaways

Kurzfristig neutral, übergeordnet bullisch Die Nasdaq Analyse zeigt ein eingetrübtes Stundenchart (1h), während das 4h-Chart weiterhin bullisch bleibt. Entscheidend ist die Rückeroberung der SMA50 und idealerweise der SMA20, um neue Aufwärtsimpulse auszulösen.

25.556 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke Die heutige Nasdaq Prognose hängt maßgeblich davon ab, ob sich der Index über 25.556 Punkten etablieren kann. Oberhalb dieses Niveaus sind Erholungen in Richtung 25.800 Punkte möglich, darunter steigt das Risiko weiterer Abgaben.

Abwärtsrisiken überwiegen leicht Mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario (60 - bleibt der Markt anfällig für Rücksetzer. Ein Bruch der SMA200 im Stundenchart könnte die Abgaben bis in den Bereich um 25.375 Punkte ausdehnen.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.614 Punkten. Im frühen Handel gab der Index zunächst moderat nach, konnte sich jedoch bis zur Mittagszeit stabilisieren und wieder über die Marke von 25.600 Punkten zurücklaufen. Mit Beginn des offiziellen Handels setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq am Abend über 25.800 Punkte führte. Über diesem Niveau konnte sich der Index jedoch nicht etablieren. In der Folge bröckelten die Notierungen erneut ab, wobei sich die moderate Schwäche auch im heutigen Frühhandel fortsetzte.

Marktdaten im Überblick

Tageshoch: 25.843 Punkte

Tagestief: 25.575 Punkte

Tagesschluss: 25.681 Punkte

Tagesrange: 268 Punkte

Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Im Stundenchart notierte der Nasdaq zu Handelsbeginn über der SMA20 (25.676 Punkte), rutschte jedoch im Verlauf des Vormittags darunter. Am Nachmittag gelang eine erneute Rückeroberung der SMA20, inklusive kurzfristiger Etablierung. Nach Ausbildung des Tageshochs setzte jedoch erneut Verkaufsdruck ein, wodurch der Index wieder unter die SMA20 fiel....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.