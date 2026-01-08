DAX Prognose für Donnerstag, 08.01.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert der DAX bereits das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Es haben sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer eingestellt, dies hatten zum einen einen überschaubaren Charakter, zum anderen kam immer sofort wieder Käufer in den Markt. Es konnte ein erneuter Xetra Schluss ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es zunächst in einer Box seitwärts weiter, kurz vor Handelsschluss gab der Index etwas nach. Der DAX ging bei 25.128 Punkten aus dem Tageshandel.

Übergeordnetes Chartbild bleibt bullisch Trotz kurzfristiger Schwäche zeigt sich der DAX im 4h-Chart weiterhin stabil, solange er sich oberhalb der SMA20 hält. Die mittelfristige Struktur unterstützt damit weiterhin eine positive DAX Prognose. Kurzfristig erhöhte Abwärtsrisiken Im 1h-Chart hat sich das Bild eingetrübt. Gelingt dem DAX keine nachhaltige Rückeroberung der SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Rücksetzer in Richtung der SMA50 und tieferer Unterstützungszonen. Seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handelstag wahrscheinlich Auf Basis der aktuellen Marken und Setups überwiegt kurzfristig das bärische Szenario (60 - Entsprechend ist für den heutigen Handel ein überwiegend seitwärts bis abwärts gerichteter Markt zu erwarten, bei klar definierten Unterstützungs- und Widerstandszonen. Der DAX ist gestern Morgen bei 24.979 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits zu Handelsbeginn markierte der Index das Tagestief, von dem aus eine sukzessive Aufwärtsbewegung einsetzte. Rücksetzer im Handelsverlauf blieben überschaubar und wurden jeweils schnell gekauft, was auf eine stabile Nachfrage hindeutete. Der Xetra-Schluss wurde erneut höher festgestellt. Nachbörslich bewegte sich der DAX zunächst seitwärts, gab jedoch kurz vor Handelsschluss leicht nach. Der Tagesschluss erfolgte bei 25.128 Punkten. Marktbreite DAX Aktuell Am 07.01.2026 schlossen 20 DAX-Werte im Plus, 20 Titel notierten schwächer. Top-Gewinner im DAX: Rheinmetall: +4,50 %

Zalando: +4,28 %

MTU Aero Engines: +2,87 % Schlusslichter im DAX: Scout24: -4,21 %

Beiersdorf: -3,30 %

Deutsche Börse: -3,25 % DAX Kennzahlen im Überblick Tageshoch: 25.177 Punkte

Tagestief: 24.979 Punkte

Xetra Schluss: 25.099 Punkte

Tagesschluss: 25.128 Punkte

Tagesrange: 198 Punkte Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr...

