SAMSUNG hat im vierten Quartal operativ so viel verdient wie noch nie in einem Quartal! Der Betriebsgewinn verdreifachte sich auf rund 20 Bio. Won, der Umsatz stieg um 23 % auf 93 Bio. Won an. Die Erwartungen der Experten übertraf man damit allemal. Wie der Gewinnanstieg zustandekam, bleibt derzeit noch SAMSUNG's Geheimnis. Denn heute veröffentlichte man erst einmal die Eckaten zum Ergebnis - ohne Details. Diese gibt es erst am 29.1.26. Doch scheint es, dass das Rekordergebnis auf den derzeit anhaltenden KI-Boom zurückgeht. Denn dieser treibt die Nachfrage nach leistungsstarken Computer-Speicherchips rasant in die Höhe. SAMSUNG ist einer der weltweit führenden Produzenten für Speicherchips. Hier profitiert man also ganz enorm.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe