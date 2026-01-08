Las Vegas (ots) -iGarden (https://www.igarden.ai/de/), der Vorreiter für innovative Lifestyle-Technologien und smarte Gartenrobotik-Lösungen der Fairland Group, präsentiert auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 (Stand #51248) sein KI-Ökosystem. Dabei werden auch drei neue Flaggschiff-Produkte gezeigt: der iGarden Pool Cleaner M1 Pro Max und die Serien iGarden Swim Jet X sowie die iGarden-Rasenmäher L / L AWD.Die Integration smarter Technologie in den Außenbereich stellt besondere Anforderungen. Mit der Weltpremiere seines vernetzten Systems setzt iGarden neue Maßstäbe für die Vernetzung im Gartenbereich und positioniert sich klar in diesem dynamisch wachsenden Markt.iGarden-Plattform für stilvolles LebenDas kosteneffiziente, vertrauensbasierte KI-Ökosystem von iGarden schafft die Grundlage für stilvolles und sorgenfreies Leben im Freien. Es bietet zuverlässige Wartung und umfassende Sicherheit. Das Ökosystem verbindet modernste Hardware nahtlos mit selbstlernender Software. Um modernen Anforderungen gerecht zu werden, ist das System in der iGarden-App mit KI-gestützten Funktionen steuerbar.iGarden Central Control sorgt für verzögerungsfreie Stabilität und zuverlässiges Gerätemanagement. Es automatisiert komplexe Multi-Device-Interaktionen mit professioneller Präzision. Die iGarden-App dient dabei als zentrale Plattform für das komplette Gartenerlebnis. Für zusätzlichen Support unterstützt das iGarden-Portal Servicepartner durch Ferndiagnose, vorausschauende Wartung und effizientes Bestandsmanagement.Mehr Lebensqualität durch innovative TechnologieiGarden Pool Cleaner M1 Pro MaxDer iGarden Pool Cleaner M1 Pro Max ist ein KI-gestützter Premium-Poolreinigungsroboter und wurde als CES Innovation Awards 2026 Honoree ausgezeichnet. Er kombiniert Dual-Kamera-3D-Sicht mit intelligenten Algorithmen, um die Umgebung präzise zu erfassen, Reinigungswege zu planen und Hindernisse zu vermeiden. Dank adaptiver KI-Saugkraft, Dual-Pumpen-Power und extralanger Laufzeit bietet er eine besonders gründliche, smarte und mühelose Reinigung.- 20 Stunden Laufzeit: Für kontinuierlichen Betrieb und eine lückenlose Tiefenreinigung hat der Pool Cleaner M1 Pro Max eine fünfmal längere Laufzeit als der Branchendurchschnitt. Das hilft auch bei großen Pools ohne Unterbrechung.- Dual-System-Architektur für Tiefenreinigung: Die Kombination aus Dual-Pumpen-Power und adaptiver KI-Saugkraft erkennt Schmutz und erhöht den Unterdruck an entsprechenden Stellen, um selbst hartnäckigste Verschmutzungen zu entfernen.- Branchenweit erste Dual-Kamera-3D-Sicht: Zwei UHD-Kameras erfassen die Umgebung in 3D, sorgen für vollständige Abdeckung und präzise Hindernisvermeidung durch smarte Routenplanung.- Zweistufige Anti-Verstopfungs-Filterung: Ein spezielles Zwei-Kammer-System hält die Saugkraft konstant, indem es sowohl grobe als auch mikroskopisch kleine Partikel aufnimmt. So gelingt die Reinigung mühelos und effektiv.iGarden Swim Jet XDie Serie Swim Jet X bringt leistungsstarkes Schwimmtraining und Freizeitspaß in jeden Pool. Mit seinem ultramobilen, kabellosen Design und intuitiver One-Touch-Bedienung ist er ebenfalls CES Innovation Awards 2026 Honoree.- Leistungsstarke, individuell einstellbare Strömungen bis zu 250 m³/h für ein gleichmäßiges, angenehmes Schwimmerlebnis.- KI-Inverter-Technologie für bis zu 3,5 m/s Strömungsgeschwindigkeit und 250 m³/h Maximalvolumen - für starke, stabile Strömungen.- Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit für ausdauernden Familienspaß und Schwimmtraining ohne Unterbrechung.- Kofferähnliche Mobilität mit Rollen und Griffen für einfachen Transport und flexiblen Einsatz überall.- Automatisierte App-Steuerung über die iGarden-App zur Anpassung der Strömungsintensität, Leistungsüberwachung und für datengestützte, personalisierte Trainingsprogramme.iGarden Rasenmäher L / L AWDMit fortschrittlicher KI und robuster Technik für müheloses Mähen auf jedem Terrain heben die iGarden-Rasenmäher der Serie L und L AWD innovative, autonome Rasenpflege auf ein neues Level.- Plug-and-Play: In nur fünf Minuten einsatzbereit - ganz ohne Begrenzungsdraht oder RTK-Antenneninstallation.- 8 Stunden Ultra-Laufzeit: Bis zu 8 Stunden Betrieb mit nur einer Akkuladung. Der gesamte Rasen wird in einem Durchgang gemäht.- Intelligentes LiDAR mit KI-Vision: Der Rasenmäher kombiniert mit einer 1080p HD-Kamera und 110° Weitwinkel, für präzise Rasenvermessung und Echtzeit-Anpassung.- Fortschrittliche Navigation: Komplexe Flächen, Steigungen bis zu 70 Prozent (35°) und Hindernisse werden problemlos gemeistert.- Gleichmäßiger, präziser Schnitt: Die Technik hilft auf jedem Quadratmeter durch smarte Routenplanung.- Robustes und wartungsfreundliches Design: Dank intuitiver Bedienung und nahtloser Integration ins KI-Ökosystem von iGarden ist der Rasenmäher besonders widerstandsfähig und langlebig.iGarden expandiert globalAuf der CES erhält iGarden die renommierte Zertifizierung des TÜV Rheinland. Dies unterstreicht das Engagement für höchste Qualität und Innovation. Die Serie iGarden Pool Cleaner M ist das weltweit erste Poolreinigungssystem, das diese Auszeichnung für seine Tiefenreinigungsfähigkeiten erhält. iGarden verbindet auf diese Weise smarte Technologie mit stilvollem Outdoor-Living und bietet Lösungen, die echte Herausforderungen meistern und das Leben im Freien bereichern."Wir sind stolz darauf, die Entwicklung des smarten Garten-Erlebnisses anzuführen. Hier wirkt Technologie im Hintergrund und Gartenflächen werden einfach sowie elegant erlebbar", sagt Charlene Feng, Global Brand Manager bei iGarden. "Mit unserem vertrauensbasierten KI-Ökosystem und den neuen Produkten bringen wir eine neue Generation intelligenter, autonomer Geräte auf den Markt. Sie verbinden professionelle Ergebnisse mit echtem Komfort. Familien können damit mehr gemeinsame Zeit genießen und erleben jeden Tag neu."Über iGardenSeit 1999 bereichert iGarden - getragen von der Innovationskraft und Expertise der Fairland Group - das Leben von Familien weltweit mit Freude und einem Sinn für stilvolles Wohnen im Außenbereich. Durch die Verbindung von umweltfreundlicher Technologie und anspruchsvollem Design gestalten wir Außenbereiche, die lebendig, mühelos und inspirierend sind. Unser sorgfältig ausgewähltes Sortiment - von Poolreinigern und Pumpen über Swim Jets bis hin zu Rasenmähern - ist darauf ausgelegt, das tägliche Leben zu bereichern: leise, nachhaltig und schön. Mit iGarden verwandeln sich Außenbereiche in Orte der Leichtigkeit, Verbundenheit und lebendigen Ästhetik. Immer freudvoll. Immer inspirierend. Immer nachhaltig. 