Frankfurt am Main (ots) -Die erfolgreiche Hörspielserie geht in die zweite Staffel: Unter dem Titel "10 Augenblicke" erscheint am Freitag, 9. Januar, die Fortsetzung von "10 Atemzüge" in der ARD Audiothek. In zehn Folgen gibt es neue Geschichten von Simone Buchholz, Mareike Fallwickl, Berit Glanz und Karen Köhler rund um Beziehungen, Begehren und Selbstbestimmung. Im Cast mit dabei sind Lou Strenger und Gisa Flake.Die Serie knüpft an die feministische und sexpositive Grundidee der ersten Staffel an. Während "10 Atemzüge" in einem Mehrfamilienhaus angesiedelt ist, stecken die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Mal in einer Winternacht in einem liegengebliebenen ICE fest. Klingt erst mal nicht nach großer Intimität, doch zwischen Bordbistro, Ruheabteil und Bahnsteig entwickeln sich Gespräche, Geständnisse und romantische wie erotische Momente. "10 Augenblicke" verbindet humorvolle Dialoge mit gesellschaftlich relevanten Themen und zeigt unterschiedliche Perspektiven auf Liebe, Sexualität und Beziehungsmodelle.Affäre, Polyamorie und Blind DatingPhysikerin Paulina kann an nichts anderes als die geheime Affäre mit ihrem Kollegen denken, während das polyamore Paar Kim und Annelie die Vorzüge von Liebe zu Dritt auslebt. Zugchefin Caterina entdeckt ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse neu und in der ersten Klasse kommen Daniel und Verena beim nagelneuen Blind-Dating-Format der Deutschen Bahn ordentlich in Fahrt. Wie bereits in der ersten Staffel steht weibliches Begehren im Mittelpunkt. Die Autorinnen greifen Fragen zu Körper, Freiheit und modernen Beziehungskonzepten auf und verarbeiten sie in pointierten Dialogen.Autorinnen und BesetzungDie Serie wurde von Simone Buchholz, Mareike Fallwickl, Berit Glanz und Karen Köhler entwickelt. In den Hauptrollen sind unter anderem Meike Droste, Lou Strenger, Gisa Flake, Stefanie Eidt, Max von Pufendorf und Patrick Güldenberg zu hören."10 Augenblicke" anhörenAlle zehn Folgen sind ab Freitag, 9. Januar, in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/10-augenblicke-ard-hoerspiel-serie/urn:ard:show:4179b441c99e6802/) abrufbar. Ebenfalls dort bereit steht die erste Staffel "10 Atemzüge".