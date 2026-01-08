Mainz (ots) -Deutschlands Handballer sind bei der EM in Skandinavien von Anfang an gefordert: Schon die Vorrundengruppe mit Österreich, Serbien und Spanien ist herausfordernd - nur die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Hauptrunde. Von der Handball-EM 2026 überträgt das ZDF im Wechsel mit der ARD die Spiele mit deutscher Beteilung im TV und online. Viele weitere EM-Spiele sind ab dem Turnierstart am 15. Januar 2026 im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Dort ist bereits ab Freitag, 9. Januar 2026, 10.00 Uhr, zur Einstimmung auf die EM die "sportstudio"-Doku "Köster & Knorr - Auf dem Weg an die Handball-Weltspitze" verfügbar - ein filmisches Porträt der beiden deutschen Nationalspieler, auf denen bei der EM 2026 große Hoffnungen ruhen.Julian Köster und Juri Knorr sind zwei Stützen der deutschen Handball-Nationalmannschaft, aber vor allem sind sie die Zukunft des deutschen Handballs. Beide sind erst 25 Jahre alt und können den Handball-Sport in den kommenden Jahren prägen. Der Film von Max Lengfeldt zeigt, wie ihr Weg zunächst ähnlich verlief, sich dann später unterschiedlich entwickelte und sie zum gemeinsamen Ziel EM wieder zusammenführt. Im linearen ZDF ist die Doku, die ab Freitag, 9. Januar 2026, 10.00 Uhr, jederzeit online zu streamen ist, im Anschluss an das dritte Vorrundenspiel des DHB-Teams zu sehen.Handball-Klassiker Deutschland - Spanien live im ZDFAm Montag, 19. Januar 2026, 20.15 Uhr, begrüßt Moderator Florian Zschiedrich die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zur "sportstudio live"-Übertragung des EM-Vorrundenspiels Deutschland - Spanien. Als ZDF-Handball-Experte ist Sören Christophersen im Einsatz, die Partie im dänischen Herning kommentiert Gari Paubandt. Die 43-minütige "Köster & Knorr"-Doku rundet den Handball-Abend im ZDF um 22.30 Uhr ab.Die Handball-EM 2026 ab 15. Januar 2026 im ZDF streamenDie Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer findet vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Gleich zum Auftakt ist am Donnerstag, 15. Januar 2026, ab 18.00 Uhr die Partie der deutschen Vorrundengegner Spanien - Serbien auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen (Kommentator: Martin Schneider). Ab 20.30 Uhr folgt im ZDF-Livestream das EM-Spiel Norwegen - Ukraine (Kommentator: Gari Paubandt). Bis zum Abschluss der EM-Vorrunde am Mittwoch, 21. Januar 2026, ist an jedem Tag mindestens ein EM-Spiel in Web und App des ZDF zu sehen.Der weitere TurnierverlaufSollte sich das DHB-Team für die EM-Hauptrunde qualifizieren, sind im Zeitraum 22. bis 28. Januar 2026 zwei Spiele live im ZDF und zwei in der ARD zu sehen. Ein mögliches Halbfinale mit deutscher Beteiligung wäre am Freitag, 30. Januar 2026, in der ARD präsent, ein mögliches Finale mit dem deutschen Team am Sonntag, 1. Februar 2026, im ZDF.EM-Infos in Moma, Mima und onlineNeben den täglichen Livestreams auf sportstudio.de und auf ZDFheute.de gibt es eine ausführliche Vor- und Nachberichterstattung zu den Spielen der Handball-EM in den Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF - in der EM-Woche vom 19. bis 23. Januar 2026 etwa im "ZDF-Morgenmagazin", in der EM-Woche vom 26. bis 30. Januar 2026 zum Beispiel im "ZDF-Mittagsmagazin".KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Handball-EM 2026 im ZDF streamen (https://www.zdf.de/handball-em-europameisterschaft-highlights-livestreams-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zur Handball-EM 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/handball-em-2026-im-zdf)- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "sportstudio"-Doku "Köster & Knorr - Auf dem Weg an die Handball-Weltspitze" (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/koester-knorr-auf-dem-weg-an-die-handball-weltspitze) zur Preview bereit (nach Log-in)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6192272