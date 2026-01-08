Berlin (ots) -Andreas Jung, Mitglied des Deutschen Bundestages (CDU), ist der 50. Botschafter der bundesweiten Kampagne "Offene Türen, offene Herzen - Austausch braucht Gastfamilien". Mit seinem Engagement setzt er ein starkes Zeichen für internationale Begegnung, interkulturelle Verständigung und die Bedeutung von ehrenamtlichen Gastfamilien im Schüleraustausch.Etwa 2.000 Jugendliche aus aller Welt kommen pro Jahr für einen halb- oder einjährigen Schulbesuch nach Deutschland und leben in dieser Zeit in Gastfamilien. Dieser Schüleraustausch fördert nicht nur interkulturelle Kompetenzen, sondern ermöglicht auch persönliche Freundschaften über Grenzen hinweg. Zudem prägen Austauschschülerinnen und -schüler sowie ihre Gastfamilien das Bild eines offenen und attraktiven Deutschlands.Andreas Jung unterstreicht die Bedeutung von Gastfamilien: "Freundschaft und Völkerverständigung leben vom direkten Austausch. Es geht eben nicht nur um Partnerschaften zwischen den Regierungen, sondern im Kern um Freundschaften zwischen den Menschen in unseren Ländern. Dabei spielen Gastfamilien eine entscheidende Rolle. Ihre Gastfreundschaft ermöglicht es jungen Menschen, Deutschland als offenes Land zu erleben. Daher unterstütze ich die Kampagne "Offene Türen, Offene Herzen", um mehr Anerkennung für dieses wichtige Ehrenamt zu schaffen und mehr Menschen zu ermutigen, Gastfamilie zu werden."Mit dem Parlamentarier gewinnt die Kampagne einen engagierten Unterstützer, der sich seit vielen Jahren für internationale Zusammenarbeit, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzt. Als 50. Botschafter reiht er sich in eine wachsende Gruppe von Politikerinnen und Politikern aus Bund, Ländern und Kommunen ein, die sich im Rahmen der Kampagne für Gastfreundschaft und interkulturellen Austausch stark machen.In den letzten Jahren ist es jedoch zunehmend schwieriger geworden, neue Gastfamilien zu finden und die hohe Nachfrage abzudecken. Deshalb riefen der AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch und seine Mitgliedsorganisationen im Sommer 2025 die Kampagne "Offene Türen, offene Herzen - Austausch braucht Gastfamilien" ins Leben, um das Engagement von Gastfamilien sichtbar zu machen, mehr Familien für diese Aufgabe zu gewinnen und den internationalen Jugendaustausch nach Deutschland zu stärken. "Wir möchten unser bundesweites Netz aus Botschafter*innen noch ausbauen und laden weitere Abgeordnete in Bund und Ländern ein, sich bei der Kampagne zu engagieren", erklärt AJA-Geschäftsführer Jan Schütte.Informationen zur Kampagne und eine Liste aller Botschafter*innen: www.austausch-braucht-gastfamilien.dePressekontakt:AJA Arbeitskreis gemeinnütziger JugendaustauschAnne von Fircksanne.v.fircks@aja-org.de+49 (0)30 / 33 30 98 75Service: Auf Wunsch vermitteln wir Redaktionen gern Kontakte zu Gastfamilien.Ein Bild liefern wir gern auf AnfrageOriginal-Content von: AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181684/6192271